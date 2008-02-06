  1. استانها
  2. تهران
۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۳۴

در دهه فجر؛

751 پروژه در استان تهران به بهره برداری می رسد

751 پروژه در استان تهران به بهره برداری می رسد

کرج - خبرگزاری مهر: استاندار تهران گفت: به مناسبت دهه مبارک فجر 751 پروژه عمرانی، فرهنگی، خدماتی و بهداشتی در استان تهران به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کامران دانشجو عصر امروز در جمع مسئولان شهرستان کرج و در مراسم متمرکز افتتاح پروژه های عمرانی اظهار داشت: این 751 پروژه با اعتباری بیش از 350 میلیارد تومان در ایام دهه مبارک فجر از سوی مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی افتتاح می شود.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران در مسیر فرهنگ انتظار و فرج امام عصر بوده و چون این انتظار روندی مستمر دارد مسئولان باید به انقلاب به صورت امری مستمر نگاه کنند و در هیچ بعدی دچار غفلت نشوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: باید حق و باطل را در تمامی عرصه ها و در خصوص مسائل موجود شناسایی و با ظلم و ستم مبارزه کرد و به گسترش حق پرداخت، در این صورت همه روزها عاشورا و تمامی سرزمین ها کربلا خواهد شد.

دانشجو یادآور شد: با جانشین کردن فرهنگ شایسته سالاری به جای خویشاوند سالاری و دانایی محوری به جای دارایی محوری و خدمت بی منت به مردم و مسلمانان می توان در راه اسلام و اهداف انقلاب اسلامی ایران قدم هایی ارزنده برداشت.

وی پروژه های عمرانی و خدماتی را نمادی از خدمات به هموطنان دانست و ادامه داد: خدمات دولت نهم و فعالیت نماینده های مجلس هفتم جایگاه این نهاد مردمی و قانون گذار را حفظ کرده است و همه چیز به منظور حضور مردم در انتخاب نمایندگان مجلس هشتم فراهم است.

کد مطلب 634475

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها