751 پروژه در استان تهران به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کامران دانشجو عصر امروز در جمع مسئولان شهرستان کرج و در مراسم متمرکز افتتاح پروژه های عمرانی اظهار داشت: این 751 پروژه با اعتباری بیش از 350 میلیارد تومان در ایام دهه مبارک فجر از سوی مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی افتتاح می شود.

وی افزود: انقلاب اسلامی ایران در مسیر فرهنگ انتظار و فرج امام عصر بوده و چون این انتظار روندی مستمر دارد مسئولان باید به انقلاب به صورت امری مستمر نگاه کنند و در هیچ بعدی دچار غفلت نشوند.

این مسئول خاطرنشان کرد: باید حق و باطل را در تمامی عرصه ها و در خصوص مسائل موجود شناسایی و با ظلم و ستم مبارزه کرد و به گسترش حق پرداخت، در این صورت همه روزها عاشورا و تمامی سرزمین ها کربلا خواهد شد.

دانشجو یادآور شد: با جانشین کردن فرهنگ شایسته سالاری به جای خویشاوند سالاری و دانایی محوری به جای دارایی محوری و خدمت بی منت به مردم و مسلمانان می توان در راه اسلام و اهداف انقلاب اسلامی ایران قدم هایی ارزنده برداشت.

وی پروژه های عمرانی و خدماتی را نمادی از خدمات به هموطنان دانست و ادامه داد: خدمات دولت نهم و فعالیت نماینده های مجلس هفتم جایگاه این نهاد مردمی و قانون گذار را حفظ کرده است و همه چیز به منظور حضور مردم در انتخاب نمایندگان مجلس هشتم فراهم است.