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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۲۴

تعطیلی پایانه مسافربری غرب در روز 22 بهمن ماه

در طول برگزاری مراسم روز 22 بهمن پایانه مسافربری غرب از ساعت 20 روز 21/11/86 تا پایان مراسم، تعطیل خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پایانه ها و پارک سوارها اعلام کرد با توجه به فرارسیدن ایام الله دهه فجر و برگزاری مراسم بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در میدان آزدی و با توجه به هماهنگی های بعمل آمده در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، پایانه مسافربری غرب از ساعت 20 روز 21/11/86 تا پایان مراسم تعطیل خواهد بود و همه اتوبوس ها مسافربری این پایانه ورودی به تهران از تقاطع کمربندی آزادگان با اتوبان تهران- کرج و جاده قدیم به پایانه جنوب هدایت خواهند شد.
کد مطلب 634477

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