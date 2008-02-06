تعطیلی پایانه مسافربری غرب در روز 22 بهمن ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان پایانه ها و پارک سوارها اعلام کرد با توجه به فرارسیدن ایام الله دهه فجر و برگزاری مراسم بیست و نهمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در میدان آزدی و با توجه به هماهنگی های بعمل آمده در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، پایانه مسافربری غرب از ساعت 20 روز 21/11/86 تا پایان مراسم تعطیل خواهد بود و همه اتوبوس ها مسافربری این پایانه ورودی به تهران از تقاطع کمربندی آزادگان با اتوبان تهران- کرج و جاده قدیم به پایانه جنوب هدایت خواهند شد.

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