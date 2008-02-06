50 درصد کانونهای دانش آموزی کشور تخریب و بازسازی می شوند

حسین گرایلی عصر امروز در حاشیه بازدید از نمایشگاههای کانون فاطمه الزهرا (س) کرج در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حدود هزار و 103 کانون در کشور وجود دارد که در اجرای این طرح و به تصویب رسیدن اعتبارات و اختصاص بودجه ، 593 کانون تخریب و بازسازی می شوند.

وی افزود: تا پایان برنامه چهارم توسعه تعداد کانونها در کشور از هزار و 103 به هزار و 432 کانون افزایش می یابد به نحوی که به ازای هر شهرستان و منطقه دو کانون یک دخترانه و یک پسرانه احداث می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: تا پایان سال جاری برنامه ای برای احداث کانون وجود ندارد ولی اعتبارات قابل توجهی را به نوسازی استانها، کانونها و ارودگاههای مختلف کشور در نظر گرفتیم.

گرایلی ادامه داد: برای اولین بار در شهرستانهای استان تهران ارودی دوستداران ولایت اجرا می شود به نحوی که از هر استان هزار و 600 نفر دانش آموز اعزام می شوند.

مدیر کل فضاها و فعالیتهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: اولین اعزام از این گروه در 23 بهمن ماه برای 320 دانش آموز به مشهد مقدس است همچنین برنامه های وی‍ژه ای برای قبل و بعد از سفر این گروه از دانش آموزان تدارک دیده شده است.

وی یادآور شد: اعتباری برای اردوگاههای کشوری ارسال شده است به نحوی که به تعداد دانش آموزان استانهای مختلف سهمیه در نظر گرفته شده است تا چهار اردوگاه کشوری بتوانند فعالیتهای گستردهای را ارائه دهند.

گرایلی از ابلاغ طرح یادمان دانش آموزان شهید استانها خبر داد و بیان داشت: 36 هزار دانش آموز شهید در کل کشور وجود دارد و در شهرستانها و مناطق مختلف این یادمان با هدف تعمیم ارزشهای دینی و شهادت طلبی و نقش غیر مستقیم الگوپذیری دانش آموزان اجرا می شود.