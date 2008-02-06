تنها 10 درصد اعتبارات تحقیقاتی جهان صرف کشورهای در حال توسعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جمشید درویش ظهر امروز در دومین همایش مطالعات کاربردی بیوسیستماتیک جوندگان ایران که ظهر امروز در سالن آمفی تئاتر دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، افزود: 10 درصد اعتبارات تحقیقاتی صرف کشورهای در حال توسعه می شود که 90 درصد جمعیت جهان را شامل می شود.

دبیر و مدیر اجرایی دومین همایش بیوسیستماتیک جوندگان ایران تصریح کرد: دو هزار و 377 گونه جونده در دنیا یافت می شود که 42 درصد آنها پستاندار هستند.

وی با اشاره به برگزاری دوره اول این همایش در مشهد در سال 1380 شروع کار گروه جونده شناسی را از سال 83 معرفی کرد و افزود: خوشبختانه گروه جونده شناسی ایران توانسته در سطح دنیا حرفی برای گفتن داشته باشد.

درویش جونده شناسی را بنیادی معرفی کرد که بر اساس آن تنوع زیستی گونه های جانوری شناسایی می شوند و دیدگاههای کلاسیک به چالش کشیده می شود تا بدین ترتیب زیر بنای یک تحقیق کاربردی شود.

وی با اشاره به اینکه در این همایش 60 مقاله ارائه شده است خاطر نشان کرد: از این تعداد 25 مقاله به صورت سخنرانی و 25 مقاله به صورت پوستر پذیرفته شده است که طی 17 و 18 بهمن ما به بحث و بررسی گذاشته می شود.

وی در خاتمه محورهای دومین همایش را در 3 بخش بیوسیستماتیک و شناخت گونه های جانوری، جوندگان و آفات و گونه های آزمایشگاهی معرفی کرد.