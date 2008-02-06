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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۹:۰۱

متکی در دیدار سفیر برزیل:

فصل جدیدی در روابط ایران و برزیل گشوده شده است

فصل جدیدی در روابط ایران و برزیل گشوده شده است

منوچهر متکی از گشایش فصل جدیدی در مناسبات ایران و برزیل خبر داد و گسترش همکاری های اقتصادی دو کشور را از اولویتهای تهران برشمرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آنتونیو فکینی سفیر برزیل در تهران در پایان ماموریت خود با وزیر امورخارجه کشورمان ملاقات و پیرامون روابط دو جانبه و مسائل بین المللی گفتگو کرد.

منوچهر متکی در این ملاقات با اشاره به سوابق بیش از صد ساله روابط سیاسی دو کشور گفت : فصل جدیدی در مناسبات ایران و برزیل گشوده شده و گسترش همکاریهای اقتصادی دو کشور از اولویتهای ماست.

متکی ظرفیتهای صنعتی دو کشور را مکمل یکدیگر دانست و با یادآوری اشتراکات سیاسی ایران و برزیل در بخشی از مسائل بین المللی از جمله در خصوص پرونده هسته ای صلح آمیز ایران، حل و فصل این موضوع در آژانس بین المللی  انرژی اتمی را تنها رویکرد منطقی و اصولی برای این امر توصیف کرد.

سفیر برزیل در تهران نیز با ابراز خرسندی  از اقامت سه ساله خود در ایران، ذکاوت ایرانیان را ستود و گفت : مردم ایران آموخته اند که در شرایط سخت چگونه از عهده مسائل برآیند.

وی از حق ایران برای توسعه فناوری هسته ای صلح آمیز حمایت و از ایده حل و فصل سوءتفاهمات از رهگذر آژانس بین المللی انرژی اتمی پشتیبانی کرد.

 

کد مطلب 634481

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