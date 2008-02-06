حماس به صهیونیستها درباره ارتکاب هرگونه حماقتی هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، سامی ابوزهری سخنگوی حماس در شهر غزه تاکید کرد: تهدیدهای رژیم اسرائیل مبنی بر ترور رهبران جنبش حماس هراسی در دل آنها ایجاد نمی کند و اگر این رژیم به فکر ارتکاب حماقت بیفتند، هزینه گزافی خواهد پرداخت.

سخنگوی حماس درباره قصد رژیم اسرائیل برای امکان بررسی موافقت با استقرار نیروهای بین المللی در مرز نوارغزه تاکید کرد که حماس و ملت فلسطین مخالف آن هستند و با این نیروها به منزله نیروهای اشغالگر جدید برخورد خواهند کرد.



ابوزهری همچنین وجود هرگونه تیرگی روابط حماس با مصر را رد کرد و گفت که تماس ها میان دوطرف ادامه دارد و قطع نشده است.