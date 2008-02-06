  1. بین الملل
  2. سایر
۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۵۰

رایزنی نخست وزیر امارات و وزیر خارجه آلمان

نخست وزیر امارات در نظر دارد در جریان سفر به آلمان با وزیر امورخارجه این کشور درباره اوضاع خاورمیانه و مسائل مهم بین المللی بحث و تبادل نظر کند .

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امورخارجه آلمان، "شیخ محمد بن رشید آل مکتوم" نخست وزیر و معاون رئیس امارات قرار است در سفر روز آینده خود به آلمان با " فرانک - والتر اشتاین مایر " وزیر امورخارجه این کشور دیدار و گفتگو کند .

اوضاع خاورمیانه، مناسبات دوجانبه و مسائل مهم بین المللی از مهمترین محورهای گفتگوی مقامات دو کشور خواهد بود.

این در حالی است که ابوظبی و برلین از مناسبات سیاسی خوبی برخوردار بوده و آلمان برای آموزش نظامیان عراقی خاک امارات را انتخاب کرده است.

امارات و آلمان همچنین از روابط خوب اقتصادی نیز برخوردارند .

کد مطلب 634484

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها