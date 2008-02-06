رایزنی نخست وزیر امارات و وزیر خارجه آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت امورخارجه آلمان، "شیخ محمد بن رشید آل مکتوم" نخست وزیر و معاون رئیس امارات قرار است در سفر روز آینده خود به آلمان با " فرانک - والتر اشتاین مایر " وزیر امورخارجه این کشور دیدار و گفتگو کند .

اوضاع خاورمیانه، مناسبات دوجانبه و مسائل مهم بین المللی از مهمترین محورهای گفتگوی مقامات دو کشور خواهد بود.

این در حالی است که ابوظبی و برلین از مناسبات سیاسی خوبی برخوردار بوده و آلمان برای آموزش نظامیان عراقی خاک امارات را انتخاب کرده است.

امارات و آلمان همچنین از روابط خوب اقتصادی نیز برخوردارند .