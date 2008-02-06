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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۸:۵۹

امیرعلی امیری:

هدف حزب عدالت و توسعه گسترش عدالت اسلامی است

هدف حزب عدالت و توسعه گسترش عدالت اسلامی است

جانشین دبیرکل حزب عدالت و توسعه ایران اسلامی تاکید کرد : هدف بنیانگذاران این حزب تحقق حضور حداکثری مردم در انتخابات 24 اسفند و گسترش عدالت اسلامی در سایه نظام است.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرعلی امیری جانشین دبیر کل حزب عدالت و توسعه ایران اسلامی که عصر امروز در نخستین همایش سراسری اقشار تخصصی این حزب در تهران سخن می گفت ابراز امیدواری کرد تشکیلاتی که به همراه دوستان خود پی ریزی کرده است  ادامه دهنده راه انقلاب اسلامی باشد.

این فعال سیاسی اصولگرا تصریح کرد :‌ سران حزب توسعه و عدالت بر کار جمعی و تشکیلاتی تأکید دارند و بر این باورند در حزب عدالت و توسعه اهدف و آرمانهای انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) محقق می شود.

وی فعالیت سیاسی را برای کسانی که قصد تاثیرگذاری بر جامعه و تعالی اجتماع را دارند اجتناب ناپذیر دانست و متذکر شد : هیچ تشکیلاتی نمی ‌تواند بدون کار تشکیلاتی فعالیت سیاسی داشته باشد، زیرا برای پیاده کردن و ارائه برنامه در زمینه های مختلف در جامعه نیازمند تشکیلات سیاسی و حزبی هستیم.

نخستین همایش سراسری اقشار تخصصی حزب عدالت و توسعه ایران اسلامی عصر امروز با حضور گروههای مختلف هوادار این تشکل سیاسی نوپای اصولگرا در شرق تهران برگزار شد.

کد مطلب 634487

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