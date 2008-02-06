رئیس جمهور ترکیه و امیر قطر تحولات منطقه را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر راههای تقویت روابط میان دو کشور در زمینه های مختلف را بررسی کرد.



در این دیدار مسائل مشترک مورد علاقه دوطرف در عرصه منطقه ای و بین المللی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



عبدالله گل دیروز برای سفر رسمی سه روزه وارد دوحه شد و در جریان این سفر مذاکراتی را درباره روابط دوجانبه بویژه در زمینه انرژی و اقتصاد برگزار می کند.



درحاشیه این سفر نیز امروز اولین سمینار اقتصادی ترکیه و قطر برگزار می شود. 160 بازرگان ترکیه رئیس جمهوری کشورشان را در این سفر همراهی می کنند که هدف از آن بحث و گفتگو با بازرگانان قطری درباره پروژه های مشترک است.

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