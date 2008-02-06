پگاه در ارومیه شکست خورد / سایپا به رده دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر‏‌، در این بازی که به میزبانی والیبالیست های ارومیه انجام شد‏‌، تیم شهرداری همدان توانست با نتیجه 3 بر یک به برتری دست یابد. تیم پگاه ارومیه که پیش از انجام این بازی در رده دوم جدول رده بندی قرار داشت تنها در گیم دوم موفق به کسب پیروزی (25 بر20) شد. درسایر گیم ها به ترتیب با نتایج (22 بر25)، (20 بر25) و (19 بر25) مغلوب شد تا علاوه براز دست دادن 2 امتیاز خانگی، از رده دوم جدول هم سقوط کند.

این نتیجه درحالی رقم خورد که شاگردان حمید موحدی امروز در مشهد و در مصاف با تیم بانک صادرات ایران به برتری دست یافتند. در این بازی تیم سایپا با نتیجه 3 بریک بر میزبان خود غلبه کرد. گیم های این مسابقه به ترتیب با نتایج (25 بر15)، (25 بر18)، (19 بر25) و (25 بر 14) به پایان رسید. تیم سایپا با کسب این پیروزی از رده سوم جدول به رده دوم صعود کرد.

اما در قزوین تیم پردیس متحد در سه گیم متوالی و با نتایج (25 بر19)، (25 بر15) و (25 بر22) مقابل استقلال گنبد به برتری دست یافت.

شاگردان یدالله کارگرپیشه نیز در اولین بازی خود با نام هیئت والیبال ارومیه به برتری 3 بر یک برابر حریف سیرجانی خود دست یافتند. در این بازی تیم گل گهر سیرجان تنها در گیم دوم به برتری 25 بر 20 دست یافت اما در سایر ست ها با نتایج (29 بر27)، (25 بر19) و (25 بر16) متحمل شکست شد.

امروز در ورزشگاه آزادی تهران هم دو دیدار برگزار شد. درنخستین بازی تیم اتکا تهران با نتیجه 3 بر2 (25 بر19)، (25 بر23)، (26 بر 28)، (22 بر25) و (15 بر12) مغلوب پتروشیمی بندرامام شد.

در دیدار دوم نیز استیل آذین تهران با نتیجه 3 بریک (25 بر23)، (25 بر18) و (25 بر16) سنگ آهن بافق یزد را شکست داد. در این هفته از مسابقات تیم صدر نشین پیکان با قرعه استراحت روبه رو بود. با توجه به نتایج به دست آمده در بازی های امشب جدول رده بندی این رقابت ها به این شرح است:

1- پیکان تهران (17 بازی - 32 امتیاز)

2- سایپا تهران (17 بازی- 31 امتیاز)

3- پگاه ارومیه (17 بازی - 30 امتیاز)

4- پردیس متحد قزوین (17 بازی - 30 امتیاز)

5- شهرداری همدان (18 بازی - 27 امتیاز)

6- پترروشیمی بندر امام (18 بازی - 25 امتیاز)

7- سنگ آهن بافق یزد (17 بازی - 23 امتیاز)

8- اتکا تهران (16 بازی - 23 امتیاز)

9- بانک صادرات مشهد (16 بازی - 22 امتیاز)

10- گل گهر سیرجان (17 بازی - 22 امتیاز)

11- استیل آذین تهران (15 بازی - 22 امتیاز)

12- استقلال گنبد (16 بازی - 21 امتیاز)

13- هیئت والیبال ارومیه (17 بازی - 18 امتیاز)