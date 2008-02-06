کلمنته فردا راهی اسپانیا می شود/ دوشنبه،اعلام پاسخ نهایی به ایران

به گزارش خبرنگارمهر، کلمنته که شنبه شب گذشته وارد تهران شد ، پس از انجام مذاکرات نهایی با مسئولان فدراسیون فوتبال و بازدید از امکانات فوتبال ایران، بامداد فردا راهی اسپانیا خواهد شد.

این مربی اسپانیایی درحالی بامداد فردا تهران را ترک می کند که فدراسیون فوتبال هنوز قرار داد نهایی را با او منعقد نکرده است و همکاری وی با تیم ملی فوتبال کشورمان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

کلمنته صبح امروز در نشست با اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال، بار دیگر به مرورجزئیات قرارداد همکاری خود پرداخت و بر فراهم شدن برخی از خواسته های خود از سوی فدراسیون تاکید کرد.

گفته می شود نحوه همکاری کلمنته با تیم ملی و مدت اقامت وی در ایران از جمله موضوعات مورد اختلاف بین وی و هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال است. در نشست صبح امروز، هیئت رئیسه شرایط نهایی خود برای همکاری با کلمنته را اعلام کرد و قرار است وی پس از بررسی تمامی جوانب و شرایط همکاری، پاسخ نهایی خود را تا روز دوشنبه به فدراسیون فوتبال ایران اعلام کند.