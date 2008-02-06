اظهارات خصمانه برخی مقام های آمریکا علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های آمریکا، در همین ارتباط "جف مورل" سخنگوی پنتاگون ضمن تهدید خواندن ایران مدعی شد: موفقیت ایران در رابطه با پرتاب موشک می تواند منجر به توسعه موشکهای بالستیک شود که این امر به نوبه خود می تواند اروپا را تهدید کند.

مورل با بهانه قرار دادن برنامه های موشکی ایران اظهار داشت که این اقدام استقرار سامانه دفاع موشکی آمریکا در لهستان و جمهوری چک را ضروری می نماید.

مورل در ادامه در سخنانی غیر منطقی ادعا کرد:" در حین اینکه ایرانیها در برنامه های خود پیشرفت می کنند اروپا بیشتر و بیشتر در معرض تهدید قرار می گیرد و به نظر ما این مسئله همه چیز را روشن می کند که نیاز به یک برنامه حفاظت موشکی از متحدین ما در اروپا وجود دارد".

آمریکا در ژانویه 2007 به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

واشنگتن هدف از استقرار این سامانه را مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما مسکو ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قراردهد، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.

در خبری دیگر در همین ارتباط "مایکل مک کانل" رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا در جلسه توضیحی کمیته اطلاعاتی سنای این کشور درباره گزارش برآورد 16 سازمان جاسوسی(NIE) گفت که آرزو داشتم نسخه غیر محرمانه ای از این سند به طور متفاوت نوشته می شد.

وی با اشاره به گزارش سازمان اطلاعات ملی آمریکا NIE که در آن بر صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران تاکید شده بود افزود: می خواستم شیوه ای که ما برنامه هسته ای ایران را توصیف کردیم تغییر دهم . می توانستم بخش های ترکیبی که ممکن بود از کمترین اهمیت برخوردار بودند را وارد ارزیابی کنم.