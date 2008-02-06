افتتاح ساختمان بهسازی شده مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی سازمان در این مراسم با اشاره به برنامه ها و فعالیتهای پویای این مرکز در دوره جدید گفت: در سال جاری اکثر برنامه ها و اهداف مطرح شده قبلی برای توسعه مرکز آموزش و پژوهش تحقق یافته است.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش کارکنان در برنامه چهارم، به برنامه ریزی های موثر این مرکز درجهت دستیابی به اهداف ثبت نوین اشاره کرد و افزود: در بحث مدیریت خدمات کشوری به بحث آموزشی کارکنان توجه خاصی شده است که این مسئله در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.

وی با اشاره به اینکه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به لحاظ حاکمیتی و تنوع در شرح وظایف، روزانه با 32 دستگاه در ارتباط است افزود: در طول سال جاری بیش از یک هزار و800 مورد فوق العاده به کارکنان سازمان در سراسر کشور اعطا شده و این در حالی است که در طول 5 سال گذشته یک هزار و 226 فوق العاده ویژه به کارکنان اعطا شده بود.

معاون توسعه منابع انسانی و پشتیبانی با بیان این مطلب که آموزش در استانها در اولویت برنامه های آموزشی سال آینده است گفت: برگزاری کلاسهای آموزش باعث می شود که همکاران هم به فنون وعلوم تخصصی آگاه شوند و هم از امتیاز آن برخوردار شوند و این امر سازمان را از روزمرگی خارج می کند.

وی افزود: سازمان ثبت در قوه قضائیه از جایگاه مهمی برخوردار است چرا که این سازمان، تنها سازمانی است که در مجموعه قوه قضائیه، رئیس آن معاون رئیس قوه قضائیه است و هیچ بخش دیگری در قوه قضائیه این امتیاز را ندارد.

زارعی کوشا گفت: از سال 85 تا کنون پیگیری های زیادی صورت گرفته تا بتوان دانشکده ثبت را تاسیس کرد و با تاکیدات ریاست سازمان قرار است این دانشگاه جامع مستقیما با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارتباط داشته باشد.

مبینی سرپرست مرکز آموزش و پژوهش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این مراسم ضمن ارائه گزارش فعالیت های انجام شده در این مرکز جهت بهسازی و مکانیزه کردن آن گفت: از اردیبهشت ماه سال 86 کار بهسازی این ساختمان آغاز شد وهم اکنون همه بخش های آن از سیستم شبکه ای بهره مند است.

وی افزود: این مرکز دارای کلاس های مجهز جهت آموزش ICDL وکلاس های برگزاری سمینار، کتابخانه و کتابفروشی جهت فروش جزوات و CD های آموزشی است.

وی در خصوص تاسیس دانشکده علوم و فنون ثبت نیز افزود: ایجاد این دانشکده در 5 رشته به تصویب رسیده و به وزارت علوم فرستاده شده و تا پایان سال ضمن طراحی چند رشته در مقطع فوق لیسانس، احتمال تصویب 18 رشته طراحی شده دیگر نیز وجود دارد.

سرپرست مرکز آموزش و پژوهش گفت: با همکاری که با دانشگاه جامع علمی و کاربردی صورت گرفته قرار شده است که رشته هایی به صورت ستاره دار با سهمیه سازمان مشخص شود که این کار برای آینده سازمان ثبت اسناد بسیار موثر است.

سرپرست مرکز آموزش و پژوهش با بیان این مطلب که درآینده ای نزدیک بحث آموزش روابط عمومی در مرکز آموزش اجرایی خواهد شد افزود: همچنین در بخشی از فعالیت های این مرکز باید پیام های آموزشی برای عموم مردم و مخاطبین سازمان طراحی و اطلاع رسانی شود که این مهم با همکاری اداره کل روابط عمومی اجرا می شود.