به گزارش خبرگزاری مهر، "قربانی" کاری از گروه تئاتر مانی است که به عنوان نمایش برگزیده همایش آئین‌های عاشورایی در جشنواره تئاتر فجر حضور دارد، جوایز کارگردانی اول، نویسندگی دوم، بازیگر زن اول و دوم، بازیگر دوم مرد و بازیگر نوجوان همایش آئین‌های عاشورایی را برده است.

همتی در نمایش "قربانی" مفهوم قربانی، قربانی شدن و قربانی کردن را در فرهنگ ایرانی اسلامی مورد توجه قرار داده و علی یعقوب‌زاده، بهار کریم‌زاده، سالار نجفیان، مسعود رحیم‌پور، مرجان قمری ‍و علیرضا بشیری در آن ایفای نقش کرده‌اند.

شهرام کرمی طراح صحنه و لباس، محمدرضا الوند مشاور کارگردان، زهرا شایانفر روابط عمومی، علیرضا بشیری و علیرضا لطف‌الله زادگان دستیاران کارگردان، لیلا نوری مدیر صحنه و مونا گلپایگانی منشی صحنه نمایش "قربانی" هستند.