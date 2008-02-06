انتخابات پارلمانی ایتالیا 13 آوریل برگزار می شود / امیدواری برلوسکنی به پیروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فرانسوی "فرانس -24" عصرچهارشنبه گزارش کرد که 15 روز پس از استعفای "رومانو پرودی" نخست وزیر ایتالیا، "جورجیو ناپولیتانو" رئیس جمهوری این کشور پارلمان را ظهرامروز منحل کرد.

انتخابات آتی ایتالیا قرار است در روزهای 13 و 14 آوریل برگزار شود.

وی در این زمینه گفت: این انحلال به علت نتایج منفی گفتگوهای صورت گرفته با روسای مجالس سنا، نمایندگان و همچنین احزاب سیاسی کشور اتخاذ شد.

قابل توجه است که پرودی 68 نیز اعلام کرده برای دور بعدی کاندیدا نخواهد شد. وی از تغییر نسل سخن به میان آورد.

پرودی در این مسیر حمایت خود را از "والتر ولترونی" 52 ساله اعلام کرد.

"سیلویو برلوسکنی" نخست وزیر اسبق ایتالیا در حال حاضر از جمله رقبای اصلی برای کسب قدرت در ایتالیا به شمار می رود.

وی در این زمینه برای پیروزی در انتخابات ابراز امیدواری کرده است. برلوسکنی در انتخابات دو سال پیش در برابر پرودی مغلوب شد.