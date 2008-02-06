دو میلیارد ریال اعتبار به نوسازی کانونها اختصاص می یابد

حسین گرایلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حین فعالیت و اجرای عملیات نوسازی ، فعالتیهای کانونها و دانش آموزان تعطیل نمی شود و آنها فعالیت خود را در مکانی دیگرادامه می دهند.

وی افزود: به منظور توسعه، تجهیز، تعمیر و نگه داری بودجه های خوبی در نظر گرفته شده است به نحوی که برای تجهیز هر کانون 500 میلیون ریال، به منظور تعمیر و نگه داری کانون 500 میلیون ریال و توسعه آن 500 میلیون ریال در نظر گرفته شده که برنامه اش نیز به تصویب سازمان نوسازی نیز رسیده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با اختصاص بودجه و اجرایی شدن آن، برای هر کانون و ارودگاه یک میلیارد و 500 میلیون ریال اختصاص می یابد.

گرایلی بیان داشت: هم اکنون 26 کانون طرح ملی در کشور وجود دارد که به 57 تا ارتقا پیدا می کند به نحوی که به ازای هر استان یک کانون و در مجموع با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال احداث می شود.

مدیر کل فضاها و فعالیتهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: در مجموع بیش از شش میلیارد تومان اعتبار برای سالهای 87 و 88 پیش بینی و به تصویب سازمان نوسازی نیز رسیده است.

وی عنوان کرد: به منظور استفاده مسئولین از افکار و ایده های دانش آموزان و شرکت دادن دانش آموزان در تصمیم گیریها، شوراهای دانش آموزی تقویت می شوند.