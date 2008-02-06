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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۹:۴۳

دو میلیارد ریال اعتبار به نوسازی کانونها اختصاص می یابد

کرج - خبرگزاری مهر: مدیر کل فضاها و فعالیتهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: برای تخریب کانونها اعتبارات خوبی در نظر گرفته شده است به نحوی که به نوسازی کانونها دو میلیارد ریال اعتبار اختصاص می یابد.

حسین گرایلی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حین فعالیت و اجرای عملیات نوسازی ، فعالتیهای کانونها و دانش آموزان تعطیل نمی شود و آنها فعالیت خود را در مکانی دیگرادامه می دهند.

وی افزود: به منظور توسعه، تجهیز، تعمیر و نگه داری بودجه های خوبی در نظر گرفته شده است به نحوی که برای تجهیز هر کانون 500 میلیون ریال، به منظور تعمیر و نگه داری کانون 500 میلیون ریال و توسعه آن 500 میلیون ریال در نظر گرفته شده که برنامه اش نیز به تصویب سازمان نوسازی نیز رسیده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: با اختصاص بودجه و اجرایی شدن آن، برای هر کانون و ارودگاه یک میلیارد و 500 میلیون ریال اختصاص می یابد.

گرایلی بیان داشت: هم اکنون 26 کانون طرح ملی در کشور وجود دارد که به 57 تا ارتقا پیدا می کند به نحوی که به ازای هر استان یک کانون و در مجموع با اعتباری بالغ بر 40 میلیارد ریال احداث می شود.

مدیر کل فضاها و فعالیتهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش یادآور شد: در مجموع بیش از شش میلیارد تومان اعتبار برای سالهای 87 و 88 پیش بینی و به تصویب سازمان نوسازی نیز رسیده است.

وی عنوان کرد: به منظور استفاده مسئولین از افکار و ایده های دانش آموزان و شرکت دادن دانش آموزان در تصمیم گیریها، شوراهای دانش آموزی تقویت می شوند.

کد مطلب 634509

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