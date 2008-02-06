به گزارش خبرگزاری مهر،‌ در این پروژه که روزهای 24 و 25 بهمن در نوبت‌های 17 و 20 به مدت 70 دقیقه در تالار قشقایی روی صحنه می‌رود، هفت بازیگر از کشورهای ایران، افغانستان، آمریکا، انگلیس، پرتغال، کره جنوبی و ایتالیا حضور دارند.

مونیکا ژیلت بازیگر و فیلمساز آمریکایی، والنتینا دویدری بازیگر و کارگردان تئاتر انگلیسی، آنتونیو پدرو لوپز بازیگر و کارگردان پرتغالی، این کیونگ لی بازیگر کره‌ای، دومنیکو چیوستینو ایتالیایی و گلی اکبری بازیگر افغانی نمایش هستند که بازیگر اخیر در فیلم‌های "آخرین ملکه زمین"، "مجنون لیلی" و "برف بیصدا می‌بارد" هم بازی کرده است.

ریحانی مدیر گروه تئاتری ویرگول علاوه بر کارگردانی در "هفت دستور کلیدی برای معاصر شدن" بازی هم می‌کند و طراحی لباس این پروژه را نیز بر عهده دارد. متن نمایش را طلا معتضدی نوشته و در روند تمرین‌ها با حضور بازیگران دراماتورژی شده است. طراح صحنه هم دشت‌آرای بوده و داریوش فائزی، آرزو عالی و لیلا مدنپور دستیاران کارگردان هستند.