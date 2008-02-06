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۱۷ بهمن ۱۳۸۶، ۱۹:۲۹

"کژال" در سه استان غربی اجرا می‌شود

نمایش سه اپیزودی "کژال" به کارگردانی سعید خیراللهی با مضمون دفاع مقدس در سه استان غربی کشور روی صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس اعلام کرد "کژال" نخستین مرحله اجرای خود را تا شانزدهم بهمن در سالن اداره ارشاد دهلران به مدت شش روز پشت سر گذاشت و قرار است پنج تا 10 اسفند در سالن آمفی تئاتر بنیاد استان ایلام 10 اجرا و از 11 تا 17 اسفند نیز در کرمانشاه 14 اجرا داشته باشد.

نمایش 40 دقیقه‌ای "کژال" که تاکنون در جشنواره‌های منطقه‌ای بوشهر، سراسری بسیج و تئاتر دفاع مقدس جوایزی را دریافت کرده است، همزمان با چهار نمایش دیگر از اجراهای پنجگانه معاونت هنری بنیاد حفظ آثار را در ماههای پایانی سال در سراسر کشور محسوب می‌شود.

کد مطلب 634517

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