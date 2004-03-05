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۱۵ اسفند ۱۳۸۲، ۱۱:۱۱

نماينده ونزوئلا در سازمان ملل از سمت خود كناره گيري كرد

نماينده ونزوئلا در سازمان ملل به دليل در گيريهاي اخير در كشورش روز گذشته از سمت خود كناره گيري كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ،" ميلوس آلكالاي " نماينده ونزوئلا در سازمان ملل با اعلام اين خبر افزود : وي به اعتراض به سياستهاي دولت كشورش دست به چنين اقدامي زده است .
وي همچنين با اشاره به اينكه  كشورش مدتهاست  از فقدان يك ديپلماسي صحيح و اصولي رنج مي برد ، خاطر نشان كرد : با بكارگيري يك ديپلماسي جديد در كشور بايد به مسئله حقوق بشر ، برقراري دمكراسي و حل مشكلات متعدد مردم اين كشور توجه بيشتري مبذول شود .
کد مطلب 63452

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