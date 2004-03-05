نماينده ونزوئلا در سازمان ملل از سمت خود كناره گيري كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ،" ميلوس آلكالاي " نماينده ونزوئلا در سازمان ملل با اعلام اين خبر افزود : وي به اعتراض به سياستهاي دولت كشورش دست به چنين اقدامي زده است .

وي همچنين با اشاره به اينكه كشورش مدتهاست از فقدان يك ديپلماسي صحيح و اصولي رنج مي برد ، خاطر نشان كرد : با بكارگيري يك ديپلماسي جديد در كشور بايد به مسئله حقوق بشر ، برقراري دمكراسي و حل مشكلات متعدد مردم اين كشور توجه بيشتري مبذول شود .



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