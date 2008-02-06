افزایش بیش از 48 درصدی درآمدهای مالیات بر حقوق در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، علی شهابی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد درآمد و تجهیز منابع استان در محل استانداری افزود: از کل مالیات حقوق استات 305 میلیارد ریال مربوط به بخش عمومی و حدود 95 میلیارد ریال به بخش خصوصی اختصاص دارد.

وی خاطر نشان کرد: افزایش پرداختی هزینه های دولت و افزایش حداقل حقوق کارکنان بخش خصوصی از دلایل افزایش مالیات بر حقوق بوده است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی مازندران با اشاره به اینکه مالیات مشاغل استان در مدت یاد شده 146 میلیارد ریال بوده است، تصریح کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود 11 درصد افزایش داشته است.

شهابی با بیان اینکه عدم تحقق درآمد ناشی از فعالیتهای اقتصادی این بخش در طی سالهای اخیر موجب شده نسبت مالیات مشاغل به مالیات مستقیم و مالیات بر درآمد استان به ترتیب 14 و 25 درصد کاهش یابد.

این مسئول با اعلام این مهم که وصولی مالیات بر ثروت استان در ده ماهه گذشته 122 میلیارد ریال بوده بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 35 درصد افزایش و نسبت به ده دوازدهم مصوب قانون بودجه 113 درصد تحقق یافته است، خاطر نشان کرد: وصولی مالیات بر کالا و خدمات در این مدت 271 میلیارد ریال بوده که نسبت به مصوب قانون بودجه 73 درصد تحقق داشته است.

وی درآمدهای عمومی مازندران اعم از مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و سایر درامدها تا پایان دی ماه امسال را معادل هزار و 627 میلیارد ریال عنوان کرد و افزود: این میزان درآمد نسبت به یک دوازدهم قانون بودجه امسال 105 درصد تحقق یافته است.

شهابی گفت: وصولی درآمدهای مالیاتی استان در ده ماهه گذشته هزار و 280 میلیارد ریال بوده که نسبت به یک دوازدهم مصوب قانون بودجه امسال 99 درصد تحقق داشته است و نسبت به مدت مشابه پارسال 27 درصد افزایش یافته است.

رئیس سازمان امور اقتصادی و دارائی مازندران افزود: نسبت وصولی درآمدهای مالیاتی استان به کل درآمدها در مدت یاد شده 78 درصد است و نسبت یاده شده در مدت مشابه سال قبل 80 درصد بوده که این امر نشان دهنده کاهش سهم درآمدهای مالیاتی استان در درآمدهای عمومی نسبت به مدت مشابه پارسال است.

این مسئول وصولی مالیات های مستقیم استان تا دیماه امسال را هزار و هشت میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این میزان وصولی مالیات نسبت به یک دوازدهم مصوب قانون بودجه 110 و نسبت به مدت مشابه پارسال 27 درصد افزایش نشان می دهد.

وی افزایش مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، مالیات بر درآمد به ویژه مالیات حقوق کارکنان بخش عمومی و خصوصی، مالیات مستغلات، مالیات ارث، مالیات نقل و انتقالات سهام و املاک و حق تمبر و اوراق بهادار را مجموعه دلایل افزایش مالیات مستقیم استان در سال جاری نسبت به مدت مشابه پارسال ذکر کرد.

شهابی همچنین میزان وصولی مالیات از شرکت های غیردولتی استان را در این مدت 321 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: با توجه به افزایش سهم اعتبارات و تسهیلات بانکی اعم از تسهیلات سرمایه گردشی، ثابت و سیاست های حمایتی دولت در ایجاد اشتغال جدید مالیات های این بخش از رشد واقعی مناسبی برخوردار بوده است.

به گفته وی، میزان مالیات بر درآمد استان در دهه ماهه امسال 564 میلیارد ریال بوده که نسبت به یک دوازدهم قانون بودجه 116 درصد تحقق یافته و نسبت به مدت مشابه پارسال 33 درصد افزایش داشته است.

وی خاطر نشان کرد: بررسی ردیف های مالیات بر درآمد استان نشان دهنده آن است که به استثنای مالیات مشاغل و مالیات متفرقه بر درآمد سایر ردیف های درآمدی نسبت به مصوب 87 تحقق یافته است.