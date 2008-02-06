مصر اعزام سفیر به عراق را بررسی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکرم حکیم به خبرگزاری خاورمیانه مصر(منا) گفت که وی در دیدار با احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر خواست عراق و امیدواری این کشور برای از سرگیری نقش مصر همانند گذشته در عراق را مطرح کرده است.



حکیم که ریاست هیئت عالی آشتی ملی در عراق را به عهده دارد، افزود: هرگونه نبود یا ضعف در این روابط باعث خلل در ساختار روابط عراق با کشورهای منطقه ای خواهد شد و عراق نیازمند آن است که توازن را به ساختار روابط خود بازگرداند و حضور مصر و برخی کشورهای عربی این خلل را برطرف خواهد کرد.



حکیم گفت: ابوالغیط وعده اعزام یک هیئت مصری به عراق را در روزهای آتی و شاید یک یا دوهفته آینده داده است.

وی افزود: مشکل در عراق سیاسی بوده و دینی، مذهبی یا قومی نیست اما گاهی طوری نمود پیدا می کند که انگار درگیری های طائفه ای است.



وزیر مشاور در امور گفتگوی ملی عراق درباره امکان برچیدن برخی موانع پیش روی آشتی ملی و اعزام هیئت اتحادیه عرب به عراق گفت که این موضوع را با عمرو موسی دبیرکل این اتحادیه بررسی کرده است.

حکیم مسئله آشتی ملی در عراق را ساده ندانست و وجود مشکلات در مسیر آن را امری طبیعی دانست و گفت که گفتگوی ملی پایه و اساس در میان نیروهای سیاسی عراق به شمار می رود.



وی درباره مذاکرات عراق و آمریکا گفت: این مذاکرات برای امضای پیمان همکاری با طرف آمریکایی در چند هفته آینده آغاز خواهد شد و مفاد پیش نویس این پیمان آماده و میان دوطرف توزیع شده است.



وزیر مشاور در امور گفتگوی ملی عراق اشاره کرد که یک هیئت متخصص آمریکایی بزودی وارد بغداد خواهد شد و عراق نیز هیئت متخصصی را تشکیل داده است و مسائل مربوط به میزان و شیوه تعامل با نیروهای آمریکایی حاضر در عراق از جمله مفاد این پیمان است.