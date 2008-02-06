پرونده بالغ بر دو میلیون کارمند در کشور الکترونیکی شد

به گزارش خبرنگار مهر، باقر سلیمان زاده عصر چهارشنبه در جلسه شورای ادرای آموزش نرم افزار جمع اوری اطلاعات کارکنان دستگاه های اجرایی مازنردان افزود: در سال جاری این طرح با فرایند جدید و با اقدام اطلاعاتی آماری در حال اجراست.

وی ابراز امیدواری کرد تا اطلاعات کلیه دستگاه های اجرایی کشور به زودی به اتمام برسد.

مدیر کل دفتر منابع انسانی و تحول اداری استانداری مازنردان نیز د راین جلسه گفت: واحد آمار و برنامه ریزی نیروی انسانی به عنوان مجری طرح پرونده الکترونیکی کارکنان و نظام اداری نسبت به ایجاد پایگاه آمار فعالیت می کند.

فرهاد صفایی خاطر نشان کرد: با فعال شدن این سامانه جمع آوری اطلاعات و آمار به صورت ثبتی در دستگاه های اجرایی کشور صورت می گیرد و سپس در پایگاه اطلاعات نظام اداری کشور متمرکز می شود.