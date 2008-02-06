مستند سازان چینی از المپیکی های ایران فیلم تهیه می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت کمیته ملی المپیک ، گروهی از مستند سازان چینی که برای تهیه‌ فیلمی مستند از ورزشکاران راه یافته به مسابقات المپیک 2008 پکن، به کشورهای شرکت کننده در این رقابت‌ها سفر می ‌کنند، هفته آینده عازم تهران خواهند شد تا از برخی ورزشکارانی که احتمال مدال ‌آوری آنها در این رقابت‌ها وجود دارد یک پیش نمایش تهیه کنند.

آنها ابتدا به تهران می‌آیند تا با فضای کارآشنا شوند و سپس با انتخاب نهایی ورزشکاران فروردین ماه به تهیه‌ فیلم های مستند خود خواهند پرداخت.



هادی ساعی، بهزاد خداداد و سارا خوش جمال فکری از رشته‌ تکواندو، حسین رضازاده از رشته‌ وزنه ‌برداری و حمید سوریان از رشته‌ کشتی، احسان حدادی از دوومیدانی و ... از المپیکی‌های ایران در این فیلم حضور خواهند داشت.



این درحالی است که به رشته‌ کشتی تعداد دیگری از کشتی ‌گیران اضافه خواهند شد که هفته‌ آینده وهمزمان با حضورمستند سازان مشخص می ‌شوند.



این گروه مستند ساز را نمایندگانی از رادیو و تلویزیون کشور چین هستند .

