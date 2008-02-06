دولت چاد از کنترل کامل کشور خبر داد/ سفر وزیر دفاع فرانسه به انجامنا

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه فرانسوی "فرانس-24" عصرچهارشنبه گزارش داد که رئیس جمهوری چاد در یک نشست خبری اظهار داشت: نیروهای دولتی کنترل کامل انجامنا پایتخت و کل کشور را در دست گرفته اند.

ادریس دبی افزود: ما کنترل کامل پایتخت و کشور را در دست داریم.

وی که با یونیفورم نظامی در این نشست خبری حاضر شده بود، به خبرنگاران گفت: شورشیان فرار کرده اند، اما برخی از آنان همچنان با پوشش غیرنظامی در پایتخت حضور دارند.

رئیس جمهوری چاد تاکید کرد: ما آنان را تعقیب خواهیم کرد تا پیش از گریختن به خاک سودان، دستگیرشان کنیم.

این درحالی است که "اروه مورن" وزیر دفاع فرانسه عصرامروز برای دیدار از چاد وارد انجامنا شد و این حمایتی واضح و روشن پاریس از دولت چاد به شمار می رود.

وزیر دفاع فرانسه نیز در این نشست خبری اعلام کرد که یک پیام سیاسی برای دبی به همراه آورده است.

"نیکلا سارکوزی" رئیس جمهوری فرانسه روز گذشته تاکید کرد که قصد انجام دخالت نظامی در چاد را ندارد.

2 هزار شورشی که هفته گذشته از منطقه دارفور درغرب سودان به سوی چاد حرکت کردند، پس از طی نمودن مسافت 800 کیلومتر به پایتخت این کشور رسیدند و برای مدت چهار روز آن را به تصرف خود درآوردند.

رئیس جمهوری چاد در روزهای اخیر که انجامنا در تصرف شورشیان بود، در یک مخفیگاه زیرزمینی مخفی شده بود و حتی حاضر به دریافت کمک ارتش فرانسه نشد.