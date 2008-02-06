قدمت 50 درصد پاسگاههای مازندران تخریبی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مهدی توکلی عصر چهارشنبه در مراسم افتتاح پاسگاه انتظامی دشت سر در شهر دابودشت شهرستان آمل افزود: برای بازسازی این اماکن به اعتبارات ویژه‌ای نیاز است.

وی با بیان اینکه کاربازسازی و ساخت ساختمان برخی کلانتریها و پاسگاههای استان آغاز شده است، تصریح کرد: نیروی انتظامی با مردم در ارتباط است و آنان پشتوانه این نیرو در برقراری نظم و امنیت هستند.

فرمانده انتظامی مازندران با توصیه به کارکنان این نیرو گفت: در این نیرو نگاه اصلاح مجرم و برگشت او به جامعه حاکم است.

توکلی اضافه کرد: پاسگاهها و کلانتریها برای احقاق حق بوده و پناهگاه مردم هستند و این نیرو در زمینه راهنمایی و ارشاد به مردم نیز از هیچ کمکی دریغ نمی‌کند.

فرمانده انتظامی آمل هم گفت: در دو سال گذشته دو هزار و ‪ ۲۰۰‬مترمربع به فضاهای فیزیکی مجموعه انتظامی در آمل اضافه شد.

سرهنگ داود احمدی افزود: این پاسگاه در زمینی به مساحت ‪ ۶۰۰‬مترمربع ساخته شده و بیش از ‪ ۱۲۰‬هزار نفر از اهالی منطقه دابودشت آمل را دربر می‌گیرد.

