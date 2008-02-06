طالبانی و پتریوس اوضاع امنیتی عراق را بررسی کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان، دفتر ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای اعلام کرد که ژنرال دیوید پتریوس در دیدار با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق شرح مفصلی از تحولات امنیتی و عملیات نیروهای خود با همکاری نیروهای عراقی در سراسر این کشور را ارایه کرد.



در این دیدار عادل عبدالمهدی معاون رئیس جمهور عراق وشماری از ژنرال ها و افسران نیروهای ائتلاف حضور داشتند.



براساس این بیانیه، پتریوس کاهش زیاد عملیات تروریستی و خشونتها در عراق را ستود و این کاهش را به خاطر تلاش های نیروهای عراقی و ائتلاف و کمک های وسیع مردمی به این نیروها دانست.



رئیس جمهوری عراق نیز بر اهمیت تسریع در رسیدگی به پرونده بازداشت شدگان و آزادی کسانی که مدرکی علیه آنها وجود ندارد، تاکید کرد.



در این دیدار تلاش های رهبران سیاسی و پارلمان عراق برای تصویب قانون بودجه و سایر لوایح قانونی و نیز روند تفاهمات درباره شماری از مسائل سیاسی و اقتصادی بررسی شد.