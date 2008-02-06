مهدی محمدزاده سرپرست فدراسیون شمشیربازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حکم محمد علی آبادی برای محمدزاده آمده است: « با عنایت به اتمام دوره چهارساله فعالیت دکتر فضل الله باقرزاده و با استناد به اختیارات ماده 10 اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و با توجه به تعهد، تخصص و تجربه مدیریتی جناب‌عالی به موجب این ابلاغ به سمت سرپرست فدراسیون شمشیربازی منصوب می‌شوید.

انتظار دارم با بهره‌گیری از توان و دانش متخصصان و کارشناسان ورزشی و تعامل با هیات‌های استانی و همین‌ طور اصحاب رسانه‌ها و مطبوعات در ارتقای جایگاه کمی و کیفی این رشته‌ زیبا، افزایش دانش مربیان، توسعه‌ این رشته در سطح کشور و استعدادیابی نخبه‌ها، برگزاری منظم مسابقات کشوری و حضور موثر در مسابقات انتخابی و کسب سهمیه المپیک 2008 نهایت تلاش را مبذول فرمایید.

ضروری است با هماهنگی معاون سازمان و‌ رییس مرکز توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌یی، ظرف حداکثر مدت شش ماه شرایط برگزاری مجمع فوق‌العاده و انتخابات را مهیا کنید.»

محمد زاده که دیپلمات وزارت امور خارجه است پیش از نیز در مسوولیت فدراسیون کاراته و شمشیر بازی در ورزش خدمت کرده است.