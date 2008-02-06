شورای اجرایی عراق ساختار وزاری جدید را بررسی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اصوات العراق، دفتر ریاست جمهوری عراق در بیانیه ای اعلام کرد: شورای اجرایی امروز ساختار وزاری جدید و شماری از مسائل مربوط به آن را بررسی و بر ضرورت شنیدن ایده ها و دیدگاههای بیشتر در این زمینه تاکید کرد.



این بیانیه افزود: شورای اجرایی در دفتر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در بغداد و با حضور طارق الهاشمی و عادل عبدالمهدی معاونان وی و نوری المالکی نخست وزیر این کشور تشکیل جلسه داد و ساختار وزاری جدیدی را که مالکی قصد اعلام آن را دارد، بررسی کرد.

شورای اجرایی بر ضرورت تسریع در اتمام این پرونده برای تشکیل دولت و اعطای پست های وزاری به افراد متخصص، شایسته و وفادار به کشور تاکید کرد.

برپایه این گزارش، نوری المالکی نخست وزیر عراق در تلاش برای تشکیل دولت جدیدی به منظور حل مسئله خروج برخی از تشکل های سیاسی از دولت کنونی است.



شورای اجرایی عراق همچنین امروز مسئله بودجه و روند تصویب آن در مجلس نمایندگان این کشور را بررسی کرد.

این بیانیه افزود: در این جلسه همچنین درباره قانون بازخواست و عدالت وچگونگی تعدیل برخی مفاد آن تبادل نظر شد.