پیروزی بزرگان آسیا در شب توقف ایران / امارات صدرنشین شد

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین دیدار از گروه پنجم مرحله سوم مقدماتی جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی در قاره آسیا امشب تیم فوتبال امارات موفق شد با نتیجه 2 بر صفر برابر میهمان خود کویت به برتری دست یابد.

برپایه این گزارش، در این دیدار محمد سعید در دقیقه 15 و فیصل خلیل در دقیقه 53 برای شاگردان برونو متسو گلزنی کردند تا این تیم با 36 امتیاز صدرجدول رده بندی این گروه 5 را از آن خود کند.

درسایر دیدارهای برگزار شده از گروه های پنجگانه نتایج زیر بدست آمد:

گروه یک:

* استرالیا 3 - قطر صفر

گلها: کندی دقیقه 11، کاهیل دقیقه 17 و برشیکیانو دقیقه 33 برای استرالیا

* عراق یک - چین یک

گلها: هوار ملامحمد دقیقه 51 - پنالتی برای عراق - ژنگ ژی دقیقه 75 برای چین

گروه 2:

* ژاپن 4 - تایلند یک

گلها : اندو دقیقه 21، اوکوبو 54، ناکازاوا دقیقه 66 و ماکی دقیقه 90 برای ژاپن - وینوتاهی دقیقه 54 برای تایلند

* عمان صفر- بحرین یک

گل: علا حبیل دقیقه 15 برای بحرین

گروه 3:

* اردن صفر - کره شمالی یک

گل: هونگ یونگ جو دقیقه 44 برای کره شمالی

* کره جنوبی 4 - ترکمنستان صفر

گلها: کی هایون دقایق 57 و 83، تایی هی دقیقه 43 و جی سونگ دقیقه 70 برای کره جنوبی

گروه 4:

* لبنان - ازبکستان(تا پایان نیمه اول ازبکستان با گل دقیقه 45 احمدوف از میزبان خود پیش است)

* عربستان - سنگاپور(هنوز آغاز نشده است)

گروه 5:

* ایران صفر - سوریه صفر

* امارات2- کویت صفر

گل: محمد سعید دقیقه 15 و فیصل خلیل دقیقه 53 برای امارات.