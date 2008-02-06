مخالفت ترکیه با ورود یک شرکت فرانسوی به پروژه گازی نوبوکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این مقام ترک که از افشای نامش خود داری کرده به رویترز گفت: ترکیه در شرایط عادی از اینکه این شرکت فرانسوی با توجه به تجربیات موفق آن در بخش انرژی وارد پروژه شود، خرسند خواهد شد اما با شرایط فعلی بار دیگر آنکارا مخالفت خود را با حضور این شرکت فرانسوی اعلام می کند.

خط لوله نوبوکو که در آن شرکت هایی OMV اتریش، MOL مجارستان، ترانس گاز رومانی، بلغارگاز بلغارستان و بوتاس ترکیه حضور خواهند داشت، به طول 3 هزار و 300 کیلومتر است و گاز دریای خزر(آسیای میانه)، خاورمیانه و مصر را به بازارهای اروپا منتقل می کند و ترکیه در این بین تصمیم گرفته است تا نقش پل انتقالی را ایفا کند.

این مقام ترکیه با اعلام مخالفت با حضور شرکت فرانسوی اضافه کرد که کشورش درصدد استفاده از انرژی به عنوان ابزار سیاسی نیست و چنین هدفی هم ندارد اما مواضع فرانسه در خصوص رویداد کشتار ارامنه از سوی دولت عثمانی در سال 1915 غیر قابل پذیرش است.

گفتنی است که در سالهای اخیر روابط آنکارا- پاریس به سبب موضع فرانسه در خصوص کشتار ارامنه و شناسایی آن در پارلمان آن کشور به عنوان نسل کشی و همچنین مواضع تند اخیر نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه علیه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در سردترین مرحله خود قرار گرفته است.

همچنین درهمین ارتباط روز گذشته حلمی گولر وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه پیش از عزیمت به وین برای شرکت در یک مراسم مربوط به این پروژه این خط را خط لوله صلح نامید.