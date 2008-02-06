رایس در سفر به لندن خواستار توقف همکاری انگلیس با طالبان است

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع خبری فرانسه در خصوص اهداف سفر کاندولیزا رایس به انگلستان تاکید کردند: رایس در سفر به لندن از همتای انگلیسی خود خواهد خواست که در مقابله با طالبان جدی تر باشند و فشار بر آن را تشدید نمایند چرا که با گذشت شش سال از هجوم اشغالگران به افغانستان، نه تنها نشانه ای دال بر شکست کامل طالبان به چشم نمی خورد، بلکه خبرها حاکی از زد و بندهای پشت پرده انگلیسی ها با تروریست های طالبان و القاعده در بخش هایی از افغانستان دارد.

آمریکا در هفته های اخیر با اعمال فشار بیشتر به نیروهای ائتلاف، درصدد است که برخورد با نیروهای طالبان در افغانستان را به طور جدی تر دنبال کنند.

گفته می شود وزیرخارجه آمریکا در تلاش است تا در گفتگو با نخست وزیر و وزیرامورخارجه انگلیس، آن کشور را مجاب نماید تا بر تعداد نیروهای خود در جنوب افغانستان بیافزاید.

موضوعات عراق، ایران و کوزوو نیز از محورهای اصلی مذاکرات رایس با مقامات انگلیسی خواهد بود.