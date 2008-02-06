ابومازن خواستار لغو محاصره غزه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، ابومازن این مطلب را در کنفرانس مطبوعاتی با اورزولا پلاسنیک وزیر امور خارجه اتریش در شهر رام الله بیان داشت.



وی بر اهمیت عدم مجازات دسته جمعی ملت فلسطین تاکید کرد و بار دیگر آمادگی تشکیلت خودگردان را برای تحویل گرفتن گذرگاه رفح ابراز داشت.



ابومازن گفت: ما به عنوان تشکیلات خودگردان آماده تحویل گرفتن گذرگاهها هستیم و حماس باید خود وارد این موضوع نکند.

رئیس تشکیلات خودگردان اشاره کرد که در دیدار با وزیر امور خارجه اتریش درباره مذاکرات این تشکیلات با رژیم اسرائیل، تحولات غزه و چگونگی حل وضعیت امنیتی در آنجا و پیشنهاد تشکیلات خودگردان برای تحویل گرفتن گذرگاهها گفتگو کرده است.

پلاسنیک نیز براهمیت ایجاد طرحی مشترک میان همه طرف ها برای حل بحران گذرگاه رفح تاکید کرد.