سیلوی 70 هزار تنی کوریجان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، استاندار همدان در آیین بهره برداری از سیلوی ‪ ۷۰ ‬ هزار تنی فلزی شهید مفتح کوریجان که همزمان با بهره برداری سیلو شهرهای بجنورد، ارومیه، زنجان و ایلام و در حضور رئیس جمهوری و به صورت ارتباط ویدئویی انجام گرفت ،اظهار داشت : چهار سیلوی دیگر نیز در مجموع به ظرفیت ‪ ۱۵۰ ‬ هزار تن در شهرهای نهاوند، ملایر و اسدآباد در دست احداث است که بهره برداری از آنها به زودی آغاز می‌شود.

استاندار همدان به خرید ‪ ۵۵۰ ‬ هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان در سال جاری اشاره کرد و گفت : همدان در عرصه ساخت سیلو به جایگاه خوبی رسیده است.

استاندار همدان گفت : سیلوی ‪ ۷۰ ‬ هزار تنی شهید مفتح، در پنج هکتار و در حدود ‪ ۳۰ ‬ کیلومتری شهر همدان احداث شده است و برای احداث این سیلو ‪ ۷۰ ‬ میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت بازرگانی هزینه شده است.