سیلوی 70 هزار تنی کوریجان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، استاندار همدان در آیین بهره برداری از سیلوی ۷۰هزار تنی فلزی شهید مفتح کوریجان که همزمان با بهره برداری سیلو شهرهای بجنورد، ارومیه، زنجان و ایلام و در حضور رئیس جمهوری و به صورت ارتباط ویدئویی انجام گرفت ،اظهار داشت : چهار سیلوی دیگر نیز در مجموع به ظرفیت ۱۵۰هزار تن در شهرهای نهاوند، ملایر و اسدآباد در دست احداث است که بهره برداری از آنها به زودی آغاز میشود.
استاندار همدان به خرید ۵۵۰هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان در سال جاری اشاره کرد و گفت : همدان در عرصه ساخت سیلو به جایگاه خوبی رسیده است.
استاندار همدان گفت : سیلوی ۷۰هزار تنی شهید مفتح، در پنج هکتار و در حدود ۳۰کیلومتری شهر همدان احداث شده است و برای احداث این سیلو ۷۰میلیارد ریال از محل اعتبارات وزارت بازرگانی هزینه شده است.
مرادی یاد آور شد: احداث این سیلو از سال ۸۴آغاز شده و اکنون به مرحله بهره برداری رسیده است.
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