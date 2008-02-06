وزیر خارجه فرانسه هفته آینده به خاورمیانه سفر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه روز چهارشنبه در زمینه تلاش های کشورش برای آزادی "گیلعاد شالیت" سرباز اسرائیلی اسیر در دست حماس اظهار داشت: من در روزهای 15 و 16 فوریه (26 و 27 بهمن) به سرزمین های فلسطینی بازخواهم گشت و درباره سرنوشت وی گفتگو خواهم کرد.

وی بدون اشاره درباره سیاست های فرانسه برای آزادی شالیت گفت: راههایی برای آزادی شالیت وجود دارد، اما اجازه دهیم در این باره دیگر صحبتی نکنم.

این درحالی است که "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس که در دمشق بسر می برد، اواخر ژانویه خبر داد که شالیت زنده و حالش خوب است.

شالیت روز 25 ژوئن سال 2006 میلادی در نوار غزه توسط مبارزان فلسطینی اسیر شد.