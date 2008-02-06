امسال بیش از 75 میلیارد تومان در برج میلاد هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر،، دکتر محمد باقر قالیباف عصر امروز در مراسم افتتاح سالن همایش های برج میلاد و نخستین جشنواره دوسالانه گرامیداشت برگزیدگان مهندسی عمران ایران با بیان این مطلب گفت : تنها پروژه ای که شهرداری تهران از نظر زمان بندی در آن عقب افتاد برج میلاد بود که توضیحات لازم را در این خصوص ارائه کرده ام . در این پروژه مهم که سه شیفت کاری دارد مشکلاتی حین اجرا پیش آمد ، همچنین بحث تحریم ها و هوای سرد زمستان که در برخی مواقع به منفی 37 درجه در برج رسیده بود از عوامل عقب افتادگی این پروژه است . ما هیچ توجیهی نمی کنیم و در اولین فرصت جبران خواهیم کرد . البته این در حالی است که در هیچ پروژه دیگری در شهر عقب نیستیم .



وی در ادامه با بیان اینکه کلان شهرهای دنیا عمدتا بر اساس منطق و در بستر مشخص با مدیریت واحد حرکت می کنند ، گفت : یکی از معضلات تهران این است که مسئولیت متوجه مدیریت شهری است اما حوزه اختیارات آنچنان که بتوان پاسخگوی مسئولیت بود نیست . با این حال سعی بر این است که حرکت به گونه ای پیش رود که شهروندان هر شش ماه یکبار متوجه شوند که گامی به جلو برداشته شده است .



وی گفت : اگر نگاه کلی به کار داشته باشیم در حوزه عمران روند بسیار خوب و قابل قبول بوده البته نه نسبت به نیازها بلکه نسبت به گذشته ولی من معتقدم قیاس با گذشته به تنهایی درست نیست و حتما نگاه به آینده نیز باید وجود داشته باشد .

شهردار تهران با بیان اینکه روزی که وارد شهرداری شدم قریب به 100 میلیارد تومان، مجموعه پولی بود که در عرصه عمران شهر هزینه می شد ، گفت : این رقم در سال اول تقریبا به حدود 250 میلیارد تومان رسید و در سال دوم نیز 430 میلیارد تومان شد و در سال آینده به حدود 830 میلیارد تومان ارتقا می یابد .



به گفته قالیباف حدود 33 درصد بودجه شهرداری در مسائل غیر عمرانی یعنی در بخش هزینه ای خرج می شود و 67 درصد کاملا در توسعه و فعالیت های عمرانی شهر مصرف می شود .

قالیباف در ادامه گفت : در سه سال گذشته تقریبا هر سال رشد 100 درصدی در حوزه درآمدی داشته ایم به طوری که با 987 میلیارد تومان در سال 84 شهرداری را تحویل گرفتیم و این رقم در سال آینده به 3 هزار و 500 میلیارد تومان می رسد . این در حالی است که نیاز شهر 7 هزار میلیارد تومان است و از سوی دیگر نیازمندیم در هر سال بیش از 7 یا 8 هزار میلیارد تومان فقط در بخش توسعه از سوی بخش خصوصی داخلی و خارجی جذب سرمایه کنیم .

وی در ادامه گفت : یکی دیگر از اقدامات مورد توجه بحث زیباسازی است زیرا معتقدم باید حتما فرقی بین پلی که در شهر ساخته می شوذ و پلی که در بیابان احداث می شود وجود داشته باشد از این رو طراحی زیبا و چشم نوازی مورد توجه ما قرار گرفته است .



شهردار تهران در بخش دیگر از سخنانش گفت : در هر جامعه ای موضوع عدالت بسیار مهم و اساسی است حتی اگر آن جامعه اسلامی نباشد اما در جامعه اسلامی ما عدالت یک اصل است و شهید بهشتی نیز عدالت اخلاقی را مهمترین وجه عدالت دانسته است و به نظر من در حوزه شهرسازی در خیلی از زمینه ها دچار بداخلاقی هستیم و این بد اخلاقی از درون شهرداری گرفته تا سازمان نظام مهندسی ، تولید مصالح ، تایید نقشه و نظارت بر اجرا وجود دارد .

شهردار تهران در بخش پایانی اظهاراتش گفت : با وجود اینکه در بسیاری از مسائل هنوز دچار مشکلیم اما اطمینان میدهم که با تلاش شهر را بهتر از گذشته اداره کنیم البته بنا نداریم تا امروز را با گذشته مقایسه کنیم بلکه همه روزه چهل شهر بزرگ دنیا را رصد و خود را با آن ها مقایسه می کنیم و فاصله زیادی بین ما و آن ها وجود دارد اما ناامید نیستیم .

شهردار تهران در حاشیه این مراسم گفت : در جلسه ای که با هیئت رییسه کمیسیون تلفیق مجلس داشتیم پیشنهاد دادیم تا شهرداری که یک نهاد عمومی است و تا کنون از صندوق ذخیره ارزی اصلا برخوردار نبوده ، برداشت داشته باشد زیرا هم دولت از این صندوق برداشت می کند و هم بخش خصوصی که آن ها هم لطف کرده و این موضوع را داخل کمیسیون تصویب کردند اما باید در صحن مجلس هم مصوب شود تا شهرداری ها هم بتوانند از صندوق ذخیره ارزی برداشت کنند.



پس از اهدای جوایز به برگزیدگان مهندسی عمران ایران از سوی دکتر قالیباف برگزار کنندگان این مراسم شهردار تهران را به خاطر حضور در اجلاس داووس شایسته تقدیر دانستند و لوح تقدیری از سوی پروفسور کاوه به دکتر قالیباف اهدا شد .