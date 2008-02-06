به گزارش خبرنگار مهر، در بخش سینمای بین‌الملل یا جام جهان‌نما فیلم "باد در علفزار می‌پیچد" خسرو معصومی برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم شد و جایزه بهترین کارگردان به سمیح کاپلان‌اوغلو از ترکیه برای "تخم مرغ" رسید. بازیگر زن "الکساندرا" از روسیه سیمرغ بلورین بهترین بازیگر را گرفت و فرانسیسکو وارگاس برای "ویولن" برنده جایزه بهترین فیلمنامه شد.

جایزه ویژه این بخش هم به پائولو برانکو برای فیلم "بسیار خوب متشکرم" رسید. فیلم‌های مردمی برگزیده بخش بین‌الملل هم عبارتند از "کنعان" مانی حقیقی برنده دیپلم افتخار و "1408" میکائیل هافستروم برنده سیمرغ بلورین. جایزه مصطفی عقاد را هم فیلم سوریه‌ای "کارت شناسایی" ساخته غسان شمیط برد.

در بخش مسابقه سینمای آسیا یا جلوه‌گاه شرق تازه‌ترین فیلم سیدرضا میرکریمی دو جایزه برد و جایزه بهترین فیلم به ژاپن رسید. فیلم سینمایی "به همین سادگی" در این بخش سیمرغ‌های بلورین بهترین کارگردانی را برای میرکریمی و بهترین فیلمنامه را برای راستین و میرکریمی به ارمغان آورد. "در انتظار تاریکی" هم برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم بخش مسابقه سینمای آسیا شد.

در بخش معناگرا یا همان در جستجوی حقیقت جایزه بهترین فیلمنامه را محمدعلی آهنگر و محمدرضا گوهری برای "فرزند خاک" گرفتند و "پروفسور و معادله محبوبش" ساخته تاکشی کوئیزومی از ژاپن سیمرغ بلورین بهترین کارگردان را گرفت. "جزیره" پاول لونگین هم بهترین فیلم بخش معناگرا شد.

جوایز بخش بین‌الادیان هم تماما به ایران رسید؛ "فرزند خاک" لوح تقدیر راه انبیاء را گرفت، "جعبه موسیقی" فرزاد موتمن جایزه ویژه برد و "استشهادی برای خدا" علیرضا امینی برنده جایزه بهترین فیلم شد.

مراسم پایانی بخش بین‌الملل جشنواره بیست و ششم فیلم فجر با یک ساعت تاخیر آغاز شد و وزیر ارشاد و معاون سینمایی وی به همراه دبیر جشنواره و جمعی از سینماگران و میهمانان داخلی و خارجی در آن حضور داشتند.