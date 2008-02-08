32 هزار نفر در فاروج رای می دهند

مهدی محمد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: یک هزار نفر از واجدین شرایط اخذ رای در شهرستان فاروج، رای اولیها هستند.

وی خاطرنشان کرد: 57 شعبه اخذ رای برای واجدین شرایط رای در شهرستان فاروج پیش بینی شده است که واجدین شرایط، رای خود را در این شعب می ریزند.

فرماندار شهرستان فاروج عنوان کرد: شهرستان فاروج در استان خراسان شمالی با قوچان در خراسان رضوی دارای یک نماینده در مجلس شورای اسلامی است.

به گفته وی شهرستان فاروج در انتخابات هشتمین دوره مجلس به عنوان حوزه فرعی انتخابات است که آراء پس از شمارش در حوزه فرعی به حوزه اصلی در شهرستان قوچان منتقل می شود.