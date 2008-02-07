جشنواره عکس شمال کشور در مازندران برگزار می شود

عزیزالله محمد پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دومین جشنواره منطقه ای عکس تحت عنوان " تجلی عاشورا " توسط حوزه هنری مازندران با همکاری بسیج هنرمندان، ادارات کل ارشاد، اوقاف و سازمان ملی جوانان استان های شمالی در ایام دهه فجر برگزار می شود.

وی خاطرنشان کرد: این مسابقه در دو بخش محرم و ایام الله دهه فجر با هدف به تصویر کشیدن جلوه های باشکوه انقلاب حسینی در ایام سوگواری محرم و انقلاب خمینی(ره) در ایام دهه فجر اجرا خواهد شد.

مدیر حوزه هنری مازندران با اشاره به اینکه اختتامیه این مراسم، 15 اسفند ماه در این استان برگزار می شود، تصریح کرد: در این روز ضمن به نمایش گذاردن آثار برگزیدگان به نفرات برتر هر بخش جوایزی اهدا می شود.

محمد پور با بیان اینکه آثار منتخب جشنواره در قالب مجموعه ای چاپ می شود یادآور شد: علاقه مندان می توانند آثار خود را به صورت سیاه و سفید یا رنگی حداکثر تا پایان وقت اداری دهم اسفند ماه به نشانی دبیرخانه جشنواره واقع در ساری، میدان امام، حوزه هنری مازندران ارسال کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش از برگزاری نخستین سوگواره شعر عاشورایی با عنوان " خیمه های سوخته " همزمان با اربعین حسینی در ساری خبر داد.

به گفته محمد پور، این جشنواره با موضوع جلوه های فرهنگ عاشورایی در قالب شعری به دو گویش فارسی و محلی مازندران برگزار می شود.

مدیر حوزه هنری مازندران با اشاره به اینکه دوم اسفند ماه زمان برپایی سوگواره یاد شده است متذکر شد: آخرین مهلت آثار به این سوگواره 25 بهمن است.

وی یادآور شد: 10 نفر از برترین های این سوگواره در مراسمی با اهداء جوایز و لوح تقدیر می شوند.