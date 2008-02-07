بهره برداری از گازرسانی به شهر کانی سور

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، شب گذشته با حضور استاندار کردستان و جمعی از مسئولان ادارات و سازمانهای دولتی استان کردستان، شبکه گازرسانی به شهر کانی سور و 21 روستای اطراف آن فتتاح شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان در این آیین گفت: با بهره برداری از این طرح، علاوه بر شهر کانی سور 21 روستای بخش نمشیر از جمله "صالح آباد"، "کانی گل"،" صید صارم"، "سیاه حومه"، "بوالحسن" و ... از نعمت گاز خانگی بهره مند شده اند.

محمد مهدی مهدوی ادامه داد: در قالب این طرح بالغ بر یک هزار و 710 خانوار با جمعیتی بیش از 9 هزار و 500 نفر از این نعمت بهره مند شده اند.

وی همچنین با اشاره به هزینه اجرایی کردن این طرح بیان داشت: اعتبار اختصاص داده شده برای اجرایی شدن این طرح، 20 میلیارد ریال بود که با توجه به شرایط ویژه منطقه از لحاظ جغرافیایی، این مبلغ تا سقف 25 میلیارد ریال نیز افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان خاطرنشان کرد: میزان شبکه گذاری در اجرای این طرح، 88 کیلومتر لوله گذاری پلی اتیلن بوده که با نصب سه ایستگاه تقلیل فشار نیز این طرح به بهره برداری رسیده است.

وی عنوان کرد: تمامی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و مساجد و تکایای مذهبی از پرداخت حق اشتراک در مناطق روستایی معاف هستند.