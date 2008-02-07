استاندار کردستان بر برخورد با قاچاقچیان مواد سوختی تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، استاندار کردستان شب گذشته در جمع مردم روستای سبدلو از توابع شهرستان بانه اظهار داشت: قاچاق پدیده ای مخرب و شوم است و از نیروهای انتظامی استان می خواهیم که با شدت هر چه تمامتر با این معضل مقابله کرده و برخورد جدی با قاچاقچیان را در دستور کار خود قرار دهند.

وی ادامه داد: کسانی که امروز در شهرستانهای سقز، بانه، مریوان، سروآباد و کامیاران به سمت و سوی این پدیده کشیده شده اند هدفشان کسب روزی نیست بلکه این افراد به صورت سازمان یافته و توسط افرادی خاص و در جهت کسب ثروت های نامشروع هدایت و رهبری می شوند.

نجار با اشاره به پیامدهای این امر در استان کردستان بیان داشت: روی آوردن به پدیده قاچاق علاوه بر ضربه زدن به توسعه اقتصادی استان باعث شده تا تعدادی از پرو‍ژه های عمرانی در شهرستان بانه به دلیل نبود کارگر با مشکل مواجه شوند.

وی در ادامه از همه معتمدین محلی و امام جمعه شهرستانها و نقاط روستایی استان خواست: مردم را در باب اینکه قاچاق هم در دین مبین اسلام نفی شده و بارها بر انجام ندادن آن تاکید شده است، آگاه و راهنمایی کنند.

استاندار کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گاز دار شدن جمعیت 98 درصدی شهری اظهار امیدواری کرد: با توجه به نگاه وی‍ژه دولت نهم به استان همچنین تلاش و همت مسئولان در آینده ای نزدیک، تمامی نقاط شهری و روستایی استان از این نعمت برخوردار شوند.

وی از همه مردم خواست ضمن رعایت مصرف بهینه این انرژی، فرصت استفاده از آن را برای دیگر نقاط استان فراهم آورند.

در این مراسم پروژه گازرسانی به روستای سبدلو به عنوان اولین نقطه روستایی شهرستان بانه افتتاح شد.