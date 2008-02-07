رایزنی نوری المالکی و بوش درباره آینده روابط عراق و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازالصباح، نوری المالکی در گفتگو با جرج بوش درباره تحولات مربوط به روند سیاسی ، اقتصادی و امنیتی عراق که درخلال مدت اخیر محقق شده است، و همچنین درباره آینده روابط دوجانبه عراق و آمریکا بحث و تبادل نظرکردند.

نوری المالکی دراین گفتگو خاطرنشان کرد: دولت عراق از آغاز سال جاری شروع به اجرای طرحهای اقتصادی و پروژه های ساخت و بازسازی کرده است تا درسال جاری عراق شاهد موفقیت اقتصادی باشد. همچنانکه درسال گذشته شاهد موفقیتهایی درزمینه امنیتی بود.

جرج بوش نیزدراین گفتگو حمایت خود را نوری المالکی اعلام و مواضع و تلاشهای وی را برای محقق شدن پیشرفتهایی در زمینه سیاسی، امنیتی و اقتصادی و آشتی ملی در عراق تایید کرد.

رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که در سفر اخیرش به کشورهای منطقه خاورمیانه از سران کشورهای عربی خواست تا از دولت عراق و تلاش این دولت برای برقراری امنیت و ثبات و رشد و شکوفایی اقتصادی حمایت کنند.