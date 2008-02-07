استکبار سعی در نفوذ سرسپردگان خود به خانه ملت ایران دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا محمدپور، شب گذشته در مراسم معارفه فرمانده پایگاه مقاومت شرکت کویر تایر در بیرجند با بیان اینکه باید از ورود افرادی که مانع نفوذ انقلاب اسلامی ایران در دنیا می شوند به مجلس جلوگیری کنیم، اظهار داشت: مردم باید در برابر شعارهای پررنگ و تندروی ‌های انتخاباتی هوشیار باشند.

وی افزود: حضور گسترده و آگاهانه مردم در راهپیمایی 22 بهمن ماه امسال، جنگ دیگری علیه استکبار و دشمنان و بدخواهان نظام است.

محمدپور با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با تفکر امام خمینی(ره) و اسلام ناب به دنیا صادر شده است، عنوان کرد: استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا، انگلیس و اسرائیل به دنبال سه مطلب راهبردی تغییر ساختار و رفتار همچنین مهار جمهوری اسلامی ایران هستند که با هوشیاری مسئولان و حضور در صحنه مردم خنثی می شود.

جانشین منطقه مقاومت بسیج سپاه خراسان جنوبی با اشاره به برنامه های گسترده و واحد دشمن برای براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: امروز دشمن به فکر این افتاده است که از طریق تهدید نرم و از داخل، نظام ایران را متلاشی کند که خوشبختانه با هدایت مقتدرانه رهبر معظم انقلاب و هوشیاری مردم با شکست مواجه شده است.

وی با بیان اینکه دشمنان ما امروز با عدم شناخت از ملت ایران، دنبال سهم خواهی هستند افزود: استکبار جهانی با پول و تطمیع کردن انسانها تلاش دارند کشور ایران را به وضعیت حاکمیت دوگانه بکشانند و با کارشکنی، تحریم و ضربه های اقتصادی به نظام، از گسترش و رشد علمی جوانان ایرانی جلوگیری کند.

محمدپور یادآور شد: دولت نهم که از اسلام ناب، از مردم، عدالت‌ محور، مهرورز و دلسوز ملت است به برکت خون شهدا و ولایت‌ پذیری و فرمان‌ پذیری از امام و رهبر خود قاطعانه در برابر استکبار ایستاد و با وارد کردن ایران به جمع کشورهای هسته ‌ای، باعث عقب‌ نشینی آنان در برابر عزت و بزرگی ملت ایران شد.

جانشین منطقه مقاومت بسیج سپاه خراسان جنوبی با بیان اینکه متأسفانه از اول انقلاب تاکنون هنوز عده ‌ای هستند که امام خمینی(ره) را نشناختند و نتوانستند انقلاب را به خوبی همراهی کنند افزود: ولی عده کثیری نیز مشکلات نظام را با پیروی از ولایت فقیه حل کردند و مانع نفوذ بدخواهان نظام به میدان انقلاب شدند.