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۱۸ بهمن ۱۳۸۶، ۸:۳۵

بیمه ها از قبول نازایی به عنوان یک بیماری امتناع می‌کنند

بیمه ها از قبول نازایی به عنوان یک بیماری امتناع می‌کنند

نایب رئیس انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران، با انتقاد از اینکه بیمه ها خدمات درمان ناباروری را تحت پوشش قرار نمی دهند، تصریح کرد: نازایی یک بیماری است.

دکتر مهناز اشرفی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متاسفانه بیمه های تامین اجتماعی و خدمات درمانی، درمان ناباروری را همسطح عمل های زیبایی بینی و... می بینند.

وی با تاکید بر اینکه نازایی یک نوع بیماری است، افزود: ناباروری همچون سایر بیماریها بوده و می بایست به درمان آن توجه داشت.

این جراح و متخصص زنان و زایمان، به هزینه های گران درمان ناباروری در کشورمان اشاره کرد و گفت: داروهایی که برای درمان نازایی مورد استفاده قرار می گیرد، معمولا گران قیمت هستند و همه افراد جامعه توانایی تهیه آنها را ندارند.

اشرفی ادامه داد: عمل های جراحی حساس و درمان های مداوم در دوره های مختلف، دست به دست هم می دهد که هزینه های درمان نازایی سنگین شود و اگر قرار باشد هیچ یک از خدمات این بیماری تحت پوشش بیمه ها قرار نگیرد، قطعا با مشکلات عدیده ای مواجه خواهیم شد.

نایب رئیس انجمن علمی تخصصی باروری و ناباروری ایران، با اشاره به اینکه در همه جای دنیا درمان نازایی را تحت شرایط خاصی پوشش بیمه ای می دهند که در ایران نیز می توان با وضع شرایط خاصی، درمان ناباروری را تحت پوشش خدمات بیمه ای قرار داد.

وی با تاکید بر اینکه مشکل قریب به اتفاق زوجهای نابارور در کشورمان، مسائل مالی است، تصریح کرد: 70 درصد این زوجها در صورت مراجعه و تحت درمان قرار گرفتن، نتیجه گرفته و صاحب فرزند می شوند.

این جراح و متخصص زنان و زایمان، گذراندن سه دوره درمانی برای زوجهای نابارور را کافی دانست و افزود: درمان نازایی خیلی از معضلات اجتماعی جامعه را برطرف می کند.

اشرفی، از جدایی زوجین به دلیل اینکه یکی از آنان توانایی و قدرت باروری ندارد، به عنوان مواردی از پیامدهای عدم درمان ناباروری یاد کرد.

کد مطلب 634590

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