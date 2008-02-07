مذاکرات سعود الفیصل در لندن درباره ایران و لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، در این دیدار 90 دقیقه ای که روز چهارشنبه برگزار شد؛ وزیر امور خارجه عربستان، سعود الفیصل نامه عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان را به گوردون براون تحویل داد.

بر اساس این گزارش، سعود الفیصل و گوردون براون دردیدار خود درباره روند صلح خاورمیانه و لبنان با یکدیگر بحث و تبادل نظر کردند. ایران نیزاز دیگر موضوعاتی بود که دو طرف درباره آن رایزنی کردند.

سعود الفیصل همچنین درباره اوضاع خطرناک نوار غزه در سایه تشدید محاصره آن از سوی رژیم صهیونیستی و راههای حل مشکلات ساکنان آن با براون گفتگو کرد.