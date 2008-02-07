به گزارش خبرنگار مهر، فیلم تلویزیونی "به نام گل سرخ" به کارگردانی فیاض موسوی روز جمعه 19 بهمن از شبکه اول پخش می‌شود. در این فیلم سام درخشانی، پرویز پورحسینی، کیکاووس یاکیده و ... نقش‌آفرینی کرده‌اند.

در خلاصه داستان فیلم "به نام گل ‌سرخ" آمده: دکتر مسعود آذری از دکترهای جوان و دانشمند انرژی اتمی ایران در حال تکمیل تحقیقات خود بر روی یک پروژه است، اما پرفسور کریمان مسئول هماهنگی سازمان از او می‌خواهد تا روی ساخت پروژه ژنراتور ایزوتوپی برای بالا بردن طول عمر داروهای بیماران سرطانی کار کند و ...

فیلم تلویزیونی "گروگان یکروزه" روز جمعه 19 بهمن ساعت 18 از شبکه دو سیما روی آنتن می‌رود. این فیلم آمریکایی را جان کندی سال 1994 به مدت 95 دقیقه جلو دوربین برد و در آن جرج ونت، جان ورنن، رابین دوک و کاتلین لاسکی بازی کرده‌اند.

داستان این فیلم درباره فردی به نام وارن است که در آستانه 41 سالگی تصمیم می‌گیرد با سفر به آلاسکا به آرزوی دیرین خود دست یابد، اما همسر و پدر زن وارن می‌خواهند مانع رفتن او شوند. همسر وارن سعی می‌کند پول‌های او را خرج کند تا وی را از رفتن به این سفر منصرف کند، ولی ...

شان کانری در نمایی از فیلم سینمایی "اهانت"

فیلم سینمایی "شکار در شب" که سال 1363 به کارگردانی علی امجدی و بر مبنای فیلمنامه‌ای از علی عسگری ساخته شد، پنجشنبه 18 بهمن ساعت 20:15 از شبکه سه سیما روی آنتن می‌رود. در این فیلم رضا صفایی‌پور، ناهید ظفر، علی امجدی، مرحوم منوچهر حامدی، محسن قبادی و حسین صفاریان به ایفای نقش پرداختند.

در خلاصه داستان فیلم "شکار در شب" آمده: با به قتل رسیدن مردی در مراسم جشن، تحقیقات پلیس جهت شناسایی قاتل شروع می شود، به دلیل حضور شخصیت‌های سیاسی در جشن، دستور توقف پیگیری پرونده صادر می‌شود، ولی یکی از ماموران پلیس، بدون توجه به اخطار مقامات بالا پرونده را پیگیری می‌کند. با تحقیقات انجام شده مشخص می‌شود که ...

فیلم سینمایی "خونبارش" جمعه 19 بهمن ساعت 10 صبح از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم سال 1359 به نویسندگی و کارگردانی امیر قویدل و بازی عباس اسدی، حسن نورهانی، سیدعلی صالحی، داود خیابانی و ... ساخته شد. در خلاصه فیلم آمده: در جریان درگیری ارتش و مردم در میدان سبلان و نظام آباد در 17 شهریور، سه سرباز گارد پادگان قصر با اسلحه‌های خود میدان را ترک می‌کنند و به مردم می‌پیوندند...

فیلم سینمایی "اهانت" ساخته سیدنی لومت جمعه 19 بهمن در قالب برنامه صد فیلم از شبکه سه روی آنتن می‌رود. این درام روانشناختی سال 1972 بر مبنای نمایش معروف "داستان شما" نوشته جان هاپکینز ساخته شد که سال 1968 روی صحنه رفته بود. در فیلم شان کانری نقش جانسن یک کارآگاه دلمرده و بسیار پرخاشجو را بازی می‌کند که بیش از 20 سال است در اداره پلیس بریتانیا کار می‌کند.

سال‌ها رو به رو شدن با قتل‌های پی در پی و دیگر جنایات مهلک او را از پای درآورده است. خشم و روحیه پرخاشگر جانسن که سال‌ها پنهان بود، زمانی رو می‌شود که یک متهم به نام باکستر دستگیر می‌شود. جانسن بر این باور است که باکستر عامل یک مجموعه حملات وحشیانه به دختران جوان بوده است. او در تمام مدت بازجویی وحشیانه باکستر را کتک می‌زند و ...

فیلم "اهانت" با بودجه یک میلیون دلاری در یک ماه ساخته شد، اما به لحاظ تجاری یک شکست کامل بود، هر چند منتقدان از آن استقبال کردند. ترور هوارد، ویوین مرچنت، یان بانن و پیتر بولز از دیگر بازیگران این فیلم 112 دقیقه‌ای هستند. لومت 84 ساله سازنده فیلم‌های مطرح "سرپیکو" 1973، "قتل در قطار سریع‌السیر شرق" 1974، "بعد از ظهر نحس" 1975 و "شبکه" 1976 است. او سال 2007 فیلم تحسین‌شده "پیش از آنکه شیطان بفهمد مرده‌ای" را ساخت.

فیلم سینمایی "پروفسور و معادله محبوبش" به کارگردای تاکشی کویزومی جمعه 19 بهمن در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار پخش می‌شود. این فیلم 117 دقیقه‌ای محصول سال 2006 ژاپن است و آکیرا ترائو، اری فوکاتسو و تاکاناری سایتو از جمله بازیگران آن هستند.

نمایی از فیلم سینمایی "پروفسور و معادله محبوبش"

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: آکیرا پروفسور بازنشسته ریاضی زندگی کسالت‌باری را می‌‌گذراند. او سال‌ها پیش حافظه کوتاه‌مدت خود را از دست داده و اتفاقات را پس از 80 دقیقه فراموش می‌کند. پرستار جدید پروفسور با مسئولیت و مهربانی از او مراقبت می‌کند. کویزومی در فیلم‌های "آشوب"، "رویاهای آکیرا کوروساوا" و "مادادایو" دستیار کوروساوا فیلمساز بزرگ ژاپنی بود.

فیلم سینمایی "عقاب‌ها" جمعه 19 بهمن از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم به کارگردانی ساموئل خاچیکیان با حضور سعید راد، جمشید هاشمپور، زری برومند، رضا رویگری، مرتضی نیکخواه، بهزاد رحیم‌خانی، پریدخت اقبالپور و علی برجسته ساخته شد.

در خلاصه داستان "عقاب‌ها" آمده: در جنگ ایران و عراق یک هواپیمای ارتش پس از انجام ماموریت در خاک عراق مورد حمله قرار می گیرد و در کردستان عراق سقوط می‌کند. خلبان با چتر نجات فرود می‌آید. گروهی از نظامیان در پی دستگیری او هستند. خلبان به کمک یک تکاور ایرانی که برای انجام ماموریتی با لباس مبدل وارد کردستان عراق شده، نجات می‌یابد.