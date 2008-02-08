اختصاص سهمیه استخدامی به معلمان عشایر کمبود نیرو را جبران می کند

دکتر لطف الله عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص برطرف شدن مشکل کمبود نیرو در مدارس عشایری کشور، افزود: یکی از راههای جبران مشکل نیرو ، افزایش سهمیه دانشجویان عشایری در مراکز تربیت معلم است .

وی ادامه داد: همچنین یکی دیگر از راهها نیر اختصاص سهمیه خاص برای استخدام معلمان در مدارس عشایری است. پیگیریهای زیادی در این خصوص انجام داده ایم که امیدواریم به نتیجه برسد.

وی نیروهای سرباز معلم را خیلی با کیفیت ندانست و گفت: راه موقت برای جبران نیرو در مناطق عشایری استفاده از سرباز معلم است که البته با توجه به گذراندن ساعات کم آموزشی این افراد از سطح علمی کافی برخوردار نیستند و باید دانش و اطلاعات آنان افزایش پیدا کند.

مدیر کل آموزش و پرورش عشایری ایران تاکید کرد: همچنین برای اینکه سربازان پس از دوره سربازی خود نیز به این کار ادامه دهند باید امتیاز ویژه و شرایط تشویقی برای آنان در نظر گرفته شود.

عباسی گفت: باتوجه به اینکه در هر نقطه حتی اگر دو دانش آموز نیز باشند برای آنان کلاس تشکیل می دهیم بنابراین برای جبران معلم به سرباز معلمان نیاز داریم و استفاده از سرباز معلم بهتر از این است که کلاسی را تعطیل کنیم.

وی گفت: معلمان عشایر تنها نماینده دولت هستند که در تمام کشور حضور دارند.