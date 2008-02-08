افزایش ورود زنان به دانشگاه نشانه پیشرفت است نه بر هم خوردن تعادل

منیره نوبخت در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص هشدار مرکز پژوهش‌ها نسبت به مشکلات ناشی از حضور بیشتر زنان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی افزود: تاکنون اینگونه نبوده که در تعریف تعادل اقتصادی شاخصی به عنوان جنسیت دخالت داشته باشد بنابراین مطلبی که مرکز پژوهشها اعلام کرده مبنی بر اینکه به دلیل افزایش حضور زنان در دانشگاهها ، تعادل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی بر هم می خورد، مفهومی ندارد.

وی خاطر نشان کرد: باید مشخص شود که شاخص جنسیت چگونه بر این تعادل اثر دارد و به نظر می رسد در این امر تعریف علمی و ربط منطقی وجود نداشته باشد.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان تاکید کرد: هدر رفتن هزینه در قبال تربیت افراد متخصص، فقط مختص زنان نیست ، اینکه چه قدر بین تحصیلات دانشگاههای و شغل ارتبط برقرار است ، تنها مساله زنان نیست.

در حال حاضر ربط منطقی بین اشتغال و تحصیل وجود ندارد و این امررا به عنوان مساله جدی در جامعه پیش روی داریم و بنابراین این موضوع ربطی به افزایش ورود زنان در دانشگاه ندارد بطوریکه این مساله در مردان بیشتر از زنان وجود دارد

وی ادامه داد : در حال حاضر ربط منطقی بین اشتغال و تحصیل وجود ندارد و این امررا به عنوان مساله جدی در جامعه پیش روی داریم و بنابراین این موضوع ربطی به افزایش ورود زنان در دانشگاه ندارد بطوریکه این مساله در مردان بیشتر از زنان وجود دارد.

نوبخت گفت: همچنین امکاناتی نظیر خوابگاه و ... از جمله مسائلی است که باید برای دختران و پسرانی که به فضای آموزشی راه پیدا می کنند فراهم شود و باز هم این موضوع مختص زنان نیست که مرکز پژوهشها به آن اشاره کرده است.

وی گفت: 2 سال است که تاکید شده پذیرش دانشجویان به صورت بومی صورت گیرد و این امر خود به خود از برخی مشکلات ، کمبود ها و مسائل اجتماعی کم می کند بنابراین راهکار رفع نگرانی در خصوص مشکلات و کمبودهای دانشجویان با حرکت به سمت پذیرش بومی دانشجو برطرف می شود.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان اظهار داشت: توزیع نسبی کل دانشجویان دختر نسبت به جمعیت ورودی دانشگاه 51.1 درصد است و این نشان می دهد که جمعیت دختران دانشجو نسبت به کل فقط 1/1 درصد بیشتر است.

وی با اشاره به اینکه افزایش تعداد دختران دانشجو یک امر طبیعی است نه غیر طبیعی ، تصریح کرد: آمارها نشان می دهد تحصیل در دوره ابتدایی و متوسطه دختران افزایش پیدا کرده است و عوامل مختلفی موجب این افزایش بوده است.

براساس آمارهای موجود تعداد داوطلبان پسر ورودی به دانشگاه کم شده است و دلایل این امر باید بررسی و مشخص شود چه عواملی باعث شده تا پسران آمادگی و شرایط ورود به دانشگاه را نداشته باشند

نوبخت گفت: در سالهای قبل از انقلاب به دلایل مختلف مانند عدم دسترسی دختران به امکانات آموزشی و همچنین عدم آمادگی فرهنگی جامعه و .. بسیاری از خانواده ها حاضر به تحصیل فرزندان دختر خود درمراکز آموزشی نبودند اما در حال حاضر فضای فرهنگی جامعه نسبت به قبل بسیار مساعد شده است.

وی تاکید کرد: براساس آمارهای موجود تعداد داوطلبان پسر ورودی به دانشگاه کم شده است و این مساله قابل بررسی است باید مشخص شود که چه عواملی باعث شده تا پسران آمادگی و شرایط ورود به دانشگاه را نداشته و همچنین انگیزه خود را نیز از دست داده و توان علمی نسبت به دختران نداشته باشند.

رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان گفت: نباید نگران پیشرفت زنان و فراهم شدن امکانات و شرایط حضور آنان در دانشگاهها باشیم این موضوع از جهات مثبت انقلاب و جمهوری اسلامی است و درست نیست که بخواهیم با آن برخورد کنیم.

وی افزود: داشتن برنامه جامع تربیت نیروی انسانی حق و وظیفه دولت است ، بررسی رشته های موجود ، ایجاد تناسب بین رشته های تحصیلی و بازار کار براساس نیاز جامعه و قرار گرفتن نیروهای متخصص در جای خود و ... ازجمله مواردی است که انجام آنها کاملا منطقی است و فقط مختص زنان نیست.

نوبخت اظهار داشت: چنانجه این موضوع محقق شود باعث می شود بتوانیم از ظرفیت و امکانات آموزش عالی در جهت رفع نیازهای کشور استفاده کنیم.