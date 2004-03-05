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۱۵ اسفند ۱۳۸۲، ۱۱:۱۵

ژاپن خواستار تسريع در روند بازسازي عراق شد

وزرات امورخارجه ژاپن با انتشار يك خبر مبني بر اختصاص مبلغي براي مشاركت در بازسازي عراق اعلام كرد اين كشور خواهان تسريع در روند بازسازي عراق است .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، دولت ژاپن مبلغ 450 ميليون دلار( 370 ميليون يورو ) به منظورمشاركت و تسريع در بازسازي عراق اختصاص داده است .
وزارت امورخارجه ژاپن با اعلام اين خبرافزود : اين مبلغ بخشي از 5 ميليارد دلاري است كه ژاپن در نشست اخير ابوظبي كه به منظور مشاركت كشورها دربازسازي عراق برگزار شده بود ، وعده پرداخت  آن را داده است. 
گفتني است اين مبلغ با نظارت سازمان ملل درعراق هزينه خواهد شد .
کد مطلب 63460

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