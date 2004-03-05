ژاپن خواستار تسريع در روند بازسازي عراق شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، دولت ژاپن مبلغ 450 ميليون دلار( 370 ميليون يورو ) به منظورمشاركت و تسريع در بازسازي عراق اختصاص داده است .

وزارت امورخارجه ژاپن با اعلام اين خبرافزود : اين مبلغ بخشي از 5 ميليارد دلاري است كه ژاپن در نشست اخير ابوظبي كه به منظور مشاركت كشورها دربازسازي عراق برگزار شده بود ، وعده پرداخت آن را داده است.

گفتني است اين مبلغ با نظارت سازمان ملل درعراق هزينه خواهد شد .

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