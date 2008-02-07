تیم ملی بسکتبال بزرگسالان با 25 بازیکن برای المپیک استارت می زند

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، رایکو ترومن، صبح پنجشنبه در حاشیه آغاز دوره مربیگری بسکتبال بزرگسالان ایران که به مدت سه روز در سالن آموزش باشگاه کاله آمل برگزار می شود به خبرنگاران گفت: تا شروع بازیهای المپیک زمان مناسبی داریم و دعوت از بازیکن برتر لیگ، دیدارهای تدارکاتی با تیم های قدرتمند خارجی را به عنوان جدی ترین برنامه های خود اعلام می کنیم.

وی افزود: پس از پایان رقابتهای لیگ برتر بسکتبال از فروردین سال آینده با 25 بازیکن منتخب لیگ برتر کار خود را آغاز خواهیم کرد.

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران بیان داشت: با برپایی چندین جلسه اردو، محک جدی را به بازیکنان ملی پوش خواهیم زد و ترکیب نهایی خود را با بازیکنان اصلی در بازیهای تدارکاتی به مرز کامل آمادگی می رسانیم.

ترومن در خصوص بازیهای تدارکاتی برای تیم ملی تصریح کرد: تاکنون کشورهای آلمان، ایتالیا، اسلونی و استرالیا برای بازی های تدارکاتی به فدراسیون دعوتنامه داده اند.

وی عنوان کرد: با توجه به موقعیت این تیم ها، پیشنهادات قابل ملاحظه ای بوده که ما به طور حتم از این موقعیت ها نهایت استفاده را خواهیم برد.

ترومن با اشاره به صعود تیم ملی ایران به رقابت های المپیک پکن یادآور شد: تا شروع بازیهای المپیک به مرز کامل آمادگی خواهیم رسید و تمام توان ایران برابر حریفان خود نمایان خواهد شد.

سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران با بیان اینکه این دوره پنجمین دوره آموزش مربیان بستکتبال است که با حضور مدرسان بین المللی و کشوری در مازندران برگزار می شود یادآور شد: سطح این کلاسها بسیار بالاست و مطالب ارائه شده از سوی سرمربی تیم ملی بسیار مفید و آموزنده است.

در این دوره هم به صورت تئوری، هم به صورت عملی با چند بازیکن نوجوان به مربیان آموزش داده می شود.