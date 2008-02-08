غلامرضا اسد اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر نظارت بر عملکرد هیئت های نظارت استانی گفت : هیئت مرکزی، نظارت لازم را بر هیات های استانی انجام می دهد و اگر عملکرد ضعیفی مشاهده شود برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به گله مندی رئیس قوه قضائیه از عملکرد 6 ماهه سال گذشته از برخی هیئت های نظارت استانی گفت : بر این اساس دستور العملی اخیرا در شورای معاونان تصویب شده که با ابلاغ به 30 استان کشور، معاونت حفظ حقوق شهروندی ایجاد خواهد شد.

اسداللهی تصریح کرد: این معاونت ضمن اینکه مباحث حفظ حقوق شهروندی را دنبال می کند، بازوی اجرایی رئیس کل دادگستری بوده و همچنین به عنوان دبیر هیئت استانی نیز می باشد و تمامی مسئولان قضائی استان نیز اعضای این هیئت خواهند بود.

دبیر هیات مرکزی نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: این دستور العمل به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و بر اساس آن تمامی دستگاهها موظف به همکاری با هیات های استانی هستند.