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۱۹ بهمن ۱۳۸۶، ۹:۱۹

درپی گله مندی رئیس قوه قضائیه؛ معاونت حفظ حقوق شهروندی در دادگستری استانها تشکیل می‌شود

درپی گله مندی رئیس قوه قضائیه؛ معاونت حفظ حقوق شهروندی در دادگستری استانها تشکیل می‌شود

دبیر هیات مرکزی نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی گفت:رئیس قوه قضائیه از عملکرد 6 ماهه سال گذشته هیئت های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی در برخی استانها گله مند بود و این امر باعث شد تا نظارت بر عملکرد این هیئت ها را افزایش دهیم.

غلامرضا اسد اللهی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر نظارت بر عملکرد هیئت های نظارت استانی گفت : هیئت مرکزی، نظارت لازم را بر هیات های استانی انجام می دهد و اگر عملکرد ضعیفی مشاهده شود برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

وی با اشاره به گله مندی رئیس قوه قضائیه از عملکرد 6 ماهه سال گذشته از برخی هیئت های نظارت استانی گفت : بر این اساس دستور العملی اخیرا در شورای معاونان تصویب شده که با ابلاغ به 30 استان کشور، معاونت حفظ حقوق شهروندی ایجاد خواهد شد.

اسداللهی تصریح کرد: این معاونت ضمن اینکه مباحث حفظ حقوق شهروندی را دنبال می کند، بازوی اجرایی رئیس کل دادگستری بوده و همچنین به عنوان دبیر هیئت استانی نیز می باشد و تمامی مسئولان قضائی استان نیز اعضای این هیئت خواهند بود. 

دبیر هیات مرکزی نظارت بر اجرای قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی خاطر نشان کرد: این دستور العمل به تصویب رئیس قوه قضائیه رسیده است و بر اساس آن تمامی دستگاهها موظف به همکاری با هیات های استانی هستند.

کد مطلب 634605

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